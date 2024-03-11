賴清德萬里老家未申報！黃國昌爆氣逼問 李進勇認了「會再瞭解」
準總統賴清德在競選期間爆出違建爭議，現任民眾黨立委黃國昌當時質疑，賴清德的萬里老宅為2003年由賴本人出資興建，但多年來都未誠實申報。黃國昌今（11）日在立法院內政委員會質詢中選會主委李進勇，法務部廉政署說，即使是違建，沒有登記建物，也還是要填門牌號碼，加註稅籍號碼。李進勇坦言，可能執行單位跟業管單位溝通有落差，會再跟廉政署了解。
記者何哲欣／台北報導
黃國昌在去年底到監察院前開記者會指出，賴清德的萬里老宅為2003年由賴本人出資興建，依法興建後就取得原始所有權，尤其該筆建物為違章建築，無法登記建物保存，也就絕不可能移轉所有權，因此該筆建物所有權至今都屬賴清德，但賴清德擔任過如此多公職，財產申報卻從未誠實申報過該棟建物。
當時監察院的解釋是，法務部發布的「公職人員財產申報表填表」說明，「不動產」指的是具所有權狀或稅籍資料的土地及建物，亦即有稅籍資料但未登記建物，於申報時應填寫其門牌號碼或稅籍號碼。
黃國昌今質詢問中選會，賴清德為什麼不用沒有萬里老家？中選會解釋，財產申報的不動產，指的是有權狀的土地與建物。黃國昌質疑，沒有權狀就不用申報嗎？廉政署的規定是，即使沒有登記建物，也還是要填門牌號碼，加註稅籍號碼。廉政署的規定有錯嗎？
經黃國昌不斷逼問，李進勇說，關於法律的規範，不會因人設事，且並不是所有的財產都需要申報，會再去跟廉政署了解清楚。