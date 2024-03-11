12星座一周運勢／雙子座殺出重圍迎桃花　摩羯座鳥事遠離變美好

🟡牡羊座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周工作方面有可能期待落空，但還是有很不錯的部分。工作上固守基本盤已經是上限；感情上對方對你的印象、相處的感覺其實不太好，近期內不會有進展。
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本周運勢重點，工作、感情。
這周工作方面小心得不到好機會，或者是失去某些機會，要多留意。工作上小心在懷裡的機會沒了；感情上目前的兩個對象都可能被你放棄。
🟡雙子座
本周運勢重點，工作。
這周有終於從泥淖中爬出來的感覺，或你自己殺出重圍，一切穩定、甚至更好。工作上有佳績；感情上有桃花出現。
🟡巨蟹座
本周運勢重點，工作。
這周小心上司、長輩、上位者的干擾，尤其是工作方面帶給你不少障礙。工作上目前的工作狀態有點卡住，或行不通；感情上小心對方身邊的人對你的評論。
🟡獅子座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周有轉機，或立場、角色對調，比方說，苦無機會的現在是你的條件勝出。工作上有小轉變，可以期待一下；感情上目前有轉折，有可能突然出現桃花。
🟡處女座
本周運勢重點，工作、感情。
這周感情方面，目前沒有談戀愛的機會，小心太消極。工作上工作進度沒那麼快，沒有你期望的結果；感情上一部分的桃花比較慢，另一部分的對象還在評估你。
🟡天秤座
本周運勢重點，感情、工作。
這周沒有能發揮的地方，周圍的人、事差不多就是這樣了。工作上目前沒有機會；感情上你感興趣、比較常相處的目前還在磨合中，另一部分的桃花快被你趕走了。
🟡天蠍座
本周運勢重點，工作、日常。
這周小人運明顯，而且傷害力會在形象、評價上。工作上小心變成孤軍；感情上小心對方偷吃，若是斷聯、不聯絡、沒下文那就是有第三者了。
🟡射手座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面，小心自己對對方造成傷害而不自覺。工作上目前有點糾結，不是很滿意的狀態；感情上你的桃花有點受傷了喔。
🟡摩羯座
本周運勢重點，日常、感情、工作。
這周生活得蠻優雅，任何鳥事都遠離了。工作上穩定、美好；感情上自己生活的就不錯了。
🟡水瓶座
本周運勢重點，工作、感情。
這周容易有好事發生，若有正在談、接觸的事，是你會滿意的結果。工作上很順利；感情上有好桃花，給你甜蜜、深刻的感覺。
🟡雙魚座
本周運勢重點，感情、工作。
這周容易感受不好，比方說感情、工作方面。工作上小心對方不上道或白目；感情上有閃戀的機會，或對方對你一見鍾情，但有意外插曲。
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