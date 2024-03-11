國寶總裁朱國榮棄保潛逃！傳藏身俄國莫斯科　檢警調：持續追查中

我是廣告 請繼續往下閱讀
朱國榮事業夥伴周哲男先前向刑事局自首，坦承協助朱男坐遊艇自台南安平出海，檢警深入調查，今年2月間兵分5路搜索，約談包括駕駛遊艇的鍾姓父子3人、朱男曾姓女秘書、林姓女友人及林女外籍丈夫夏姓男子，還有陳姓女友的家人3人，訊後諭令交保或限制出境、出海。
鏡週刊報導，朱國榮偷渡到菲律賓後，搭上夏男安排的私人飛機前往萬那杜，以投資移民的方式取得萬那杜護照後飛往以色列，由於以色列不久後爆發戰爭，朱國榮轉往莫斯科藏匿。
報導指出，美籍珠寶商夏男與朱國榮認識超過20年，夏男到案坦承與妻子林女替朱國榮承租私人專機，事先並不知朱男要用來逃亡。
檢警今天均以偵查不公開為由，不願證實報導內容。據指出，朱國榮曾到過莫斯科，但有訊息傳出他已離開俄羅斯前往他處，具體去向及訊息內容仍須進一步查證。刑事局也已透過管道向多個國家查證，截至目前均未獲回應，持續追查中。
調查局官員指出，朱國榮已列為外逃通緝犯名單，會透過駐外法務秘書與朱國榮潛逃行經國家請求司法互助合作可能，調查局有法務秘書派駐於俄羅斯莫斯科，也呼籲民眾踴躍提供線索，經檢舉並成功緝獲列冊外逃通緝犯後，可獲頒檢舉獎金。（編輯：蕭博文）1130311