浪漫台三線2024國際自由車環台公路大賽

我是廣告 請繼續往下閱讀
東勢警分局規劃相關交通管制措施如下，敬請用路人於比賽期間盡量避開行駛比賽路段：
一、競賽車隊預計於3月12日13時20分，由卓蘭大橋縣市交界進入臺中市，續沿台三線（東蘭路→右轉新豐街→過東勢大橋→接豐勢路）至終點石岡旅客服務中心。
二、交通管制路段、時間：(一) 3月11日至3月12日（全日）：台3線149K+500(卓蘭大橋)至台3線162K+400(豐勢路明德北端路口)以及石岡區豐勢路(明德路北端至石岡街)，禁止砂石車通行。(二) 3月12日13時至14時30分止：台3線149K+500(卓蘭大橋)至台3線157+920(東勢大橋)，階段性移動管制。(三) 3月12日13時至14時30分止：台3線157+920(東勢大橋)至台3線162K+400(豐勢路明德北端路口)：南向車道禁止車輛通行，北向車道劃設調撥車道。(四) 3月11日22時至3月12日01時止：石岡區豐勢路(明德路北端至石岡街)，禁止車輛通行(五) 3月11日22時至3月12日18時30止：石岡區豐勢路(明德路北端至石岡街)，道路兩側禁止停車(含停車格)。(六) 3月12日11時30分至18時30分止：石岡區豐勢路(明德路北端至石岡街)，道路禁止車輛通行(警備車、消防車、救護車、賽事工作車等除外)
東勢警分局表示，由於該活動為國際性大型比賽，參賽選手均具國際級水準，車速極快，請用路人改道（時）行駛，欲往卓蘭方向民眾，可沿東崎路經白布帆大橋轉進；如無法提前避開而須經過比賽路段，為確保行車安全，請確實遵行警方管制，耐心等候車隊通過，一起為選手加油。