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浪漫台三線2024國際自由車環台公路大賽

▲2024國際自由車環台公路大賽第3站－浪漫台三線站3月12日由新竹縣出發，預計12至14時途經臺中市東勢、石岡等2個行政區（圖/記者鄧力軍攝）
▲2024國際自由車環台公路大賽第3站－浪漫台三線站3月12日由新竹縣出發，預計12至14時途經臺中市東勢、石岡等2個行政區（圖/記者鄧力軍攝）

記者鄧力軍/台中報導

2024國際自由車環台公路大賽於113年3月10日起至14日舉行，有來自全球30個國家頂級職業車隊及知名職業明星選手約200位參賽，全臺共分5站進行，其中第3站－浪漫台三線站3月12日由新竹縣出發，預計12至14時途經臺中市東勢、石岡等2個行政區，由於活動採競賽方式，為維護比賽公平性，將全線管制供選手通行，轄區東勢警分局將派員於各路口執行交通管制、淨空車輛，待競賽車輛經過後，再開放其他車輛通過。

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東勢警分局規劃相關交通管制措施如下，敬請用路人於比賽期間盡量避開行駛比賽路段：
一、競賽車隊預計於3月12日13時20分，由卓蘭大橋縣市交界進入臺中市，續沿台三線（東蘭路→右轉新豐街→過東勢大橋→接豐勢路）至終點石岡旅客服務中心。
二、交通管制路段、時間：(一) 3月11日至3月12日（全日）：台3線149K+500(卓蘭大橋)至台3線162K+400(豐勢路明德北端路口)以及石岡區豐勢路(明德路北端至石岡街)，禁止砂石車通行。(二) 3月12日13時至14時30分止：台3線149K+500(卓蘭大橋)至台3線157+920(東勢大橋)，階段性移動管制。(三) 3月12日13時至14時30分止：台3線157+920(東勢大橋)至台3線162K+400(豐勢路明德北端路口)：南向車道禁止車輛通行，北向車道劃設調撥車道。(四) 3月11日22時至3月12日01時止：石岡區豐勢路(明德路北端至石岡街)，禁止車輛通行(五) 3月11日22時至3月12日18時30止：石岡區豐勢路(明德路北端至石岡街)，道路兩側禁止停車(含停車格)。(六) 3月12日11時30分至18時30分止：石岡區豐勢路(明德路北端至石岡街)，道路禁止車輛通行(警備車、消防車、救護車、賽事工作車等除外)


東勢警分局表示，由於該活動為國際性大型比賽，參賽選手均具國際級水準，車速極快，請用路人改道（時）行駛，欲往卓蘭方向民眾，可沿東崎路經白布帆大橋轉進；如無法提前避開而須經過比賽路段，為確保行車安全，請確實遵行警方管制，耐心等候車隊通過，一起為選手加油。
 

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