311地震13週年！日本仍舉辦「謝謝台灣」活動 真實心聲感動萬人
日本311大地震（東日本大震災）今（11）日滿13週年，當時日本東北發生規模9.0、最大震度7的強震，還引發海拔40公尺大海嘯，為現今日本觀測史上最強度的地震，當地災情慘重，台灣當時捐款金額高達68.4億新台幣，讓日本民眾至今仍十分感謝，甚至已連續在淡水老街舉辦13屆「謝謝台灣」活動，更直呼「向台灣道謝不會有結束的一天」。
記者賴禹妡／綜合報導
移居台灣的日籍YouTuber「超級爺爺 SuperG」曾拍片分享「謝謝台灣」的活動，由日本年輕人主辦，在311大地震後已連續多年舉辦，地點就位在台北市淡水老街。超級爺爺親自到現場訪問日本人對台灣的看法，眾人都說「那一年台灣做的事情，絕不會忘記，所以一直說謝謝，向台灣道謝不會有結束的一天」，讓超級爺爺覺得十分感動，影片曝光後也累積13萬觀看次數。
記者實際查詢，果真今年也有舉辦「謝謝台灣」活動，從「『日台・心の絆』謝謝台湾」臉書粉專可見，活動舉辦於3月10日中午12時至18時，地點一樣在淡水老街廣場。而粉專的簡介為「對台灣表達感謝、對災區的心靈支援、對日本與台灣的心之羈絆」。
對於日本人的感謝之意，台灣網友也感動不已，直呼「真的不用謝了，當台灣疫苗短缺的時候，日本迅速又慷慨的捐贈台灣。對我們而言，你們也是救命恩人」、「我們也謝謝日本，台灣和日本會一直是最堅定的扶持著彼此的家人」。
日本311大地震釀2.2萬人死亡
日本2011年3月11日東北發生規模9.0、最大震度7的強震，影響岩手縣海岸到茨城縣海岸長約450公里、寬約200公里區域，還引發海拔40公尺大海嘯，造成超過2.2萬人死亡、至今仍有2523人失蹤。日本311大地震釋放出的能量，相當於台灣人也很有印象的阪神大地震1400倍，是現今日本觀測史上最強度的地震。
台灣捐款給日本68.4億！位居世界第一
台灣在311大地震當天隨即派遣救難隊赴日、提供金錢援助及捐贈救難物資等等，捐款金額高達68.4億新台幣，與世界各國相比位居第一，寄出的救援物資則超過上千公噸，讓日本政府及媒體多次向台灣表達感謝之意，民眾更對台灣好感度直線上升，「台日友好」的標語更開始在民間大肆流行。