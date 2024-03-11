經濟部首推品牌企劃師能力鑑定　合格率估約3成

為補充產業跨域的實作專業人才，經濟部今天(11日)宣布，今年將首度辦理iPAS品牌企劃師人才能力鑑定，預計今年5月、11月舉辦兩場能力鑑定考試，盼能培育更多品牌企劃人才，縮短商業服務業人才培育時間，經濟部並強調，合格率估有約3成，具一定的鑑別度，可符合企業需求。
中央廣播電臺
商業服務業品牌企劃人才培養不易，為解決產業缺才痛點，經濟部商業發展署、全國商業總會攜手在今年首度推動iPAS品牌企劃師人才能力鑑定，透過一年兩次的能力鑑定考試，為台灣培養更多品牌企劃，縮短學用落差，多家企業期待藉此獲得「即戰力」，省去3到5年的培養期。嶢陽茶行董事長王瑞鎧說：『(原音)他可以幫助我們在時間上，培訓的時間成本，還有我們的將來，你這些(培訓)時間都需要花到公司的成本，最重要就是說你沒有馬上即戰、沒有馬上讓他能夠上手。』
這項能力奠定將在今年5月、11月分兩梯次登場，儘管有學校希望初期能夠從寬認定以利推廣，但經濟部強調，為了滿足企業需求，必須有一定的鑑別度。經濟部商業署署長蘇文玲說：『(原音)基本條件要符合，就是兩個科目他考科要70分以上，目前的話我們經過試考，我們抓大概差不多3成左右，這個當然就是說必須要去強調說，他的這個能力鑑定還是要有鑑別度，企業才能放心，當然對學校來講，你條件放寬學生比較容易拿過，可是失去鑑別度，可能在企業的接受度就會落差，所以我們還是希望他有一定的品質、有一定的鑑別度。』
經濟部商業署指出，目前沒有設定這項鑑定的效期，不過考量產業環境變化，未來將適時檢討，擬規劃「回流再教育」或是推出更高階的能力鑑定，來鼓勵優秀人才精進。