陳歐珀無償用詐騙集團座車不罰？黃國昌「高分貝」轟監院包庇放水

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監察院公職人員財產申報處長陳美延答覆，對未照實申報的無償提供動產與不動產，要看相關產品是否為政治獻金捐贈下的無償提供。
黃國昌指出，蔡英文與陳歐珀於2020年的競選連任羅東後援會，以及陳歐珀當時跑行程的座車，全是半毛錢都不用付，由im.B吸金案主嫌曾國緯及其妻張淑芬無償提供，且陳歐珀都承認了。這要不要申報？但陳美延回應，監察院也已有派查，但此案目前也正在刑事偵審，因為案件涉及刑事責任，所以監察院就先暫緩調查。
李俊俋強調，有沒有依照《政治獻金法》申報，本來就要依規定處理，監察院目前也針對im.B案立案調查，但因涉及刑事偵查，因此有關財產申報部分「我們現在是暫停」。
黃國昌認為，刑責歸刑責，這跟未依《政治獻金法》誠實申報無償提供產品沒有關係，「該申報沒有申報就要開罰啦！有這麼複雜嗎？」而且陳歐珀先前就已承認該輛車為無償提供用作跑行程，「請問你還要怎麼認定啊？」李俊俋說，因為偵察結果沒有出來，無從判斷這是不是用政治獻金來捐的，「這部分我們不會以陳歐珀怎麼說來做唯一依據」。
黃國昌連說兩次，陳歐珀就是當事人，「什麼時候刑事偵查成為監察院不履行職責、放水的擋箭牌？」李俊俋否認，這個不是放水，監察院針對此案正在調查中。黃國昌說，這個案子多久了，到現在還繼續停著，「包庇嘛、放水嘛、不敢罰嘛」。
對於黃國昌的指控，李俊俋再度接連表示，「這不是放水。」並強調監察院是因刑事偵查才暫停調查。黃國昌再問，若im.B案的刑事偵查一直放著，只要一天不偵結，監察院是否就會一直延遲調查？陳美延答道，監察院隨時都有掌握；李俊俋則說，若檢方有明確表示，就不影響政治獻金調查。