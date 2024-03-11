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陳歐珀無償用詐騙集團座車不罰？黃國昌「高分貝」轟監院包庇放水

▲黃國昌就陳歐珀接受詐騙集團無償提供座車質詢監察院秘書長李俊俋。（圖／取自國會頻道）
▲黃國昌就陳歐珀接受詐騙集團無償提供座車質詢監察院秘書長李俊俋。（圖／取自國會頻道）

記者邱新博／台北報導

2024總統立委大選期間，民進黨前立委陳歐珀遭踢爆無償使用im.B詐騙集團主嫌曾國緯提供的屋舍、座車，最終黯然退選。民眾黨立委黃國昌今（11）日於司法委員會質詢時「高分貝」關切此案，質疑監察院未依公職人員財產申報法開罰。監察院秘書長李俊俋回應，因涉及刑事調查，因此監察院先暫停調查。但黃國昌不滿地批評，「什麼時候刑事偵查成為監察院不履行職責、放水的擋箭牌？」並說，監察院就是「包庇、放水、不敢罰」。李則回應沒有，都是依照規定處理。

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立法院司法法制委員會今天邀請監察院秘書長李俊俋列席說明監察院今年度立法計畫。黃國昌搶先第一個上台質詢，一開始語氣平淡，但談到陳歐珀事件時，語調就不斷的拉高。黃國昌指出，監察院作為《公職人員財產申報法》與《政治獻金法》的執行機關，政治人物受到無償提供動產跟不動產應不應該申報？

監察院公職人員財產申報處長陳美延答覆，對未照實申報的無償提供動產與不動產，要看相關產品是否為政治獻金捐贈下的無償提供。

黃國昌指出，蔡英文與陳歐珀於2020年的競選連任羅東後援會，以及陳歐珀當時跑行程的座車，全是半毛錢都不用付，由im.B吸金案主嫌曾國緯及其妻張淑芬無償提供，且陳歐珀都承認了。這要不要申報？但陳美延回應，監察院也已有派查，但此案目前也正在刑事偵審，因為案件涉及刑事責任，所以監察院就先暫緩調查。


李俊俋強調，有沒有依照《政治獻金法》申報，本來就要依規定處理，監察院目前也針對im.B案立案調查，但因涉及刑事偵查，因此有關財產申報部分「我們現在是暫停」。


黃國昌認為，刑責歸刑責，這跟未依《政治獻金法》誠實申報無償提供產品沒有關係，「該申報沒有申報就要開罰啦！有這麼複雜嗎？」而且陳歐珀先前就已承認該輛車為無償提供用作跑行程，「請問你還要怎麼認定啊？」李俊俋說，因為偵察結果沒有出來，無從判斷這是不是用政治獻金來捐的，「這部分我們不會以陳歐珀怎麼說來做唯一依據」。

黃國昌連說兩次，陳歐珀就是當事人，「什麼時候刑事偵查成為監察院不履行職責、放水的擋箭牌？」李俊俋否認，這個不是放水，監察院針對此案正在調查中。黃國昌說，這個案子多久了，到現在還繼續停著，「包庇嘛、放水嘛、不敢罰嘛」。

對於黃國昌的指控，李俊俋再度接連表示，「這不是放水。」並強調監察院是因刑事偵查才暫停調查。黃國昌再問，若im.B案的刑事偵查一直放著，只要一天不偵結，監察院是否就會一直延遲調查？陳美延答道，監察院隨時都有掌握；李俊俋則說，若檢方有明確表示，就不影響政治獻金調查。

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