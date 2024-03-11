柯建銘開啟「戰鬼模式」？謝克洋分析：要把執政不力都推給國民黨
新國會開議，國民黨提出不少改革法案，但近來頻遭民進黨立院黨團總召柯建銘批毀憲亂政。政治評論員、國民黨立委謝龍介姪子謝克洋分析，柯建銘開啟戰鬼模式，目的很簡單，成為主戰場的總指揮，藍營的委員們要小心，接下來的攻擊只會更多，千萬別被一波帶走。
記者何哲欣／台北報導
謝克洋在臉書說，柯建銘在這一屆立法院特別燥，藍營的立委提出任何質詢、法案，通通都會被他貼上負面標籤，目的很簡單，就是測試誰是藍營的破口。上一次看到柯建銘這麼焦躁的情況，就是在新竹市長競選的時候，平時鮮少受訪的柯建銘，頻頻上媒體開砲，對市長高虹安的攻擊一天比一天猛。
謝克洋說，這屆立法院民進黨失去過半數的機會，柯建銘已經沒有本錢像過往一樣，用人海戰術強勢通過各種法案，於是選擇主動進攻全面性地攻擊藍委。從發文批評牛煦庭、廖偉翔、翁曉玲的質詢以外，就連葛如鈞、陳菁徽等人提出的法案，柯建銘就是要把立法院變成戰場，把所有民進黨執政不力的情況通通推給國民黨，怪國民黨永遠在扯後腿。
謝克洋說，柯建銘的目的很簡單，成為主戰場的總指揮，連未來的總統賴清德就任以後都要看他的臉色，藍營的委員們要小心，接下來的攻擊只會更多，千萬別被一波帶走。