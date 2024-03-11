聯合行為？雙北265家掛號費喊漲！公平會要查 超高檢舉獎金曝
衛福部日前取消醫療機構掛號費上限，引發民眾對於掛號費「上漲無上限」的憂慮，目前雙北已有265家醫療院所喊漲，新北、台北分別有170家及95家。立院經濟委員會今（11）日邀請公平會進行業務報告時，不少立委關切此案是否涉及聯合行為，盼公平會盡快介入調查，避免造成漲勢擴及全國的局面，影響民眾權益。
記者鄭妤安／台北報導
民眾黨立委張啟楷表示，最近人民很苦，電價調漲，掛號費也要漲，雙北已有265家醫療院所將漲掛號，到底是否有橫向聯繫、合意漲價之情事，請公平會調查，守住公平防線，否則恐如破窗理論，導致上漲消息擴及全球。
公平會主委李鎂表示，醫療院所漲價原因很多，若為因應進藥成本或經營狀況而漲，則屬市場機制，若是有聯合行為，說好要齊漲，公平法絕對不會允許，因此需留意有無區域性或彼此橫向連繫。
公平會也與地方衛生機構共同合作，歡迎民眾主動檢舉，李鎂說明，檢舉獎金分成3級，若檢舉內容得以使公平會啟動調查或幫助調查，可領10萬至1百萬不等；若能提出「間接證據」，獎金範圍擴大到10萬至1千萬；若有「直接證據」，且可一目瞭然確定是聯合行為，則可得10萬至2千萬。公平會會依罰款的額度，決定獎金的多寡，若罰到5億以上，最高獎金可得1億，也就是罰款的20%。