椒農難受！國產辣椒受蘇丹紅牽連買氣大減 批發價每公斤跌25.3元
蘇丹紅事件持續延燒，有多家下游廠商所製成食品如辣椒粉、胡椒粉、咖哩粉跟沙茶醬等調味料，因內含蘇丹紅而緊急下架、回收，連帶也影響到國產辣椒市場買氣，根據統計，國產辣椒與去年3月同期批發價相比，每公斤從77.5元約跌3.2％，截至3月8日止，辣椒每公斤僅剩52.2元，讓椒農苦不堪言，農業部農糧署對此發聲「國產辣椒可以安心購買，特別是有消產履歷的台灣辣椒，安全衛生有保障」。
記者林莞茜／綜合報導
綜合媒體報導，國內辣椒批發價格下跌，有農民感到相當無奈「忙了近3個月，卻因為蘇丹紅辣椒粉的關係讓市場批發價大跌3成」，更直呼「當農民都衰死」。
對此，農業部農糧署副署長姚志旺指出，進口辣椒多數被加工成辣椒粉，而市面上的新鮮辣椒，多數為台灣產，且一年四季都有生產，產地為雲林、屏東等中南部地區，因此強調「國產辣椒可以安心購買，特別是有消產履歷的台灣辣椒，安全衛生有保障」。
食藥署自113年3月5日起於署官網首頁設置「辣椒粉檢出蘇丹色素不合格專區」，揭露「違規業者」、「不合格原料報驗案號(效期)」、「檢驗結果日期」、「原料及其相關產品下架回收及封存總量(公斤)」、「使用保欣公司不符合原料下游業者名單、產品名稱及相關資訊」、「使用津棧/佳廣公司不符合原料之下游業者名單、產品名稱及相關資訊」等資訊，供外界參考，以達資訊透明化。