3姊弟重大車禍後 陳建仁核定彰化美港公路高架化中央全買單
彰化縣連接伸港鄉與和美交道的台61乙線美港公路，因交通流量大事故頻傳，上月發生國小3姊弟遭撞事故震驚全國。行政院長陳建仁今早視察地方建設，宣布核定台61乙線高架化工程可行性評估，總經費167.84億元由中央全額負擔。
記者顏幸如／彰化報導
美港公路西起台61線彰濱產業園區、東至國道3號和美交流道，總長6.5公里。根據彰化縣警方統計，公路開通12年來共發生1326件車禍，造成8死390人受傷。伸港鄉陳姓3姊弟2月底經過美港公路與建國路口斑馬線時，遭休旅車撞飛，姊妹兩人重傷仍在醫院治療中。
行政院長陳建仁今（11）日到伸港鄉，聽取台61乙線美港公路高架化工程簡報。他表示前陣子看到彰化3姊弟的交通事故，覺得很難過，交通安全一直是希望改進的地方，內政部國土管理署針對交通安全設施有400多億元經費，地方政府可針對重要路口的需求提出申請，透過標線、設施等建設提升路口安全。
交通部公路局長陳文瑞指出，台61乙線美港公路高架化工程道路定位快速公路，主線設計速率為100公里，車道配置雙向4車道。工程起點為台61線彰濱工業區，終點國道3號和美交流道，工程經費概估167.84億元。
陳文瑞說，公路高架化後，行駛時間將由20分鐘縮短為5分鐘，全線規畫伸港系統交流道及線西、和美等3處交流道，構建彰化縣北橫高快速路網，連結北彰化及台中生活圈，提升彰濱及全興工業區聯外運輸效率，解決原本平面28處號誌路口瓶頸問題，預計2034年完工。至於陳姓3姊弟遭撞路口，則改為Z字型行穿線、增加照明亮度，年底前完成全國390處省道路口改善。