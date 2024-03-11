日本何時結束負利率？外銀估要等到這時　日圓將在145至152震盪

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也因為，日本央行官員相繼放話，市場開始猜測日本央行可能最早於3月結束長達8年的負利率政策。在此之前，日圓兌美元在150盤整多日，上周開始日圓兌美元開始回升，並升破147價位。
不過，瑞銀認為，日本央行更有可能在4月26日的貨幣政策會議上取消負利率政策，而非3月19日會議，因為只有在3月貨幣政策會議過後，才能獲得關於通膨趨勢的關鍵資訊。
日本央行在此之前曾表示，工資增長對持續的通膨至關重要。首輪針對大型企業的「春鬥」工資談判（管理層和工會之間）將於3月15日結束，而接下來針對小型企業的兩輪談判將分別於3月22日和4月4日結束。超過一半的公司將在第2輪揭曉其決策。此外，4月1日公布的2024年第1季度短觀商業調查結果，預計將為日本央行提供有關企業部門狀況和強勁工資增長可持續性的更多資訊。
因此，瑞銀預估，日本央行將在2024年剩餘時間內將利率保持在接近零的水準，但市場預期在取消負利率政策後，日本央行將進一步加息15個基點。雖然在缺乏貨幣緊縮政策的情況下，瑞銀認為日本股市將得到小部分支撐，但更關鍵的驅動因素可能來自監管機構要求改善公司治理的壓力，尤其是交叉持股的平倉。
瑞銀對日本股市整體保持中性觀點，但看好大型銀行股和房地產股。銀行是最大的交叉持股股東之一，對日圓兌美元波動更加習以為常，尤其隨著美聯儲和日本央行之間相對政策立場的差距不斷變化，這種波動可能會持續下去。至於日圓展望，瑞銀預估，未來3個月日圓兌美元匯率將在145至152的寬幅區間內震盪，而且比起日本央行，未來美國聯準會（Fed）的政策對日圓可能是更重要的驅動力。