今日來講股／2萬點夢一場？高檔震盪時　小心企業營收成長是假象

日本何時結束負利率？外銀估要等到這時　日圓將在145至152震盪

▲日圓兌美元大幅升值來到146價位，日圓換匯也變貴，外銀預估日本可能要到4月底才會結束負利率，未來3個月日圓將在145至152元震盪整理。（圖／記者顏真真攝）
▲日圓兌美元大幅升值來到146價位，日圓換匯也變貴，外銀預估日本可能要到4月底才會結束負利率，未來3個月日圓將在145至152元震盪整理。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

近期日本央行官員相繼發言，市場猜測可能提前取消「負利率」，日圓兌美元更一路狂升來到146價位，只是日本央行何時才會升息？瑞銀財富管理投資總監辦公室認為，日本央行更有可能在4月26日的貨幣政策會議上取消負利率政策，而非3月19日會議，並預估日本央行將在 2024年剩餘時間內將利率保持在接近零的水準，未來3個月日圓兌美元匯價將在145-152的寬幅區間內震盪。

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上周日本央行總裁植田和男表示，潛在通脹率上升至2%的可能性「繼續在逐漸增加」。同日，日本央行董事會成員中川淳子亦表示，「工資和物價的良性迴圈近在眼前」。此外，根據日媒報導，日本央行9名董事會成員中，至少有1名可能會在本月的政策會議上表示，取消負利率是合理的。

也因為，日本央行官員相繼放話，市場開始猜測日本央行可能最早於3月結束長達8年的負利率政策。在此之前，日圓兌美元在150盤整多日，上周開始日圓兌美元開始回升，並升破147價位。

不過，瑞銀認為，日本央行更有可能在4月26日的貨幣政策會議上取消負利率政策，而非3月19日會議，因為只有在3月貨幣政策會議過後，才能獲得關於通膨趨勢的關鍵資訊。

日本央行在此之前曾表示，工資增長對持續的通膨至關重要。首輪針對大型企業的「春鬥」工資談判（管理層和工會之間）將於3月15日結束，而接下來針對小型企業的兩輪談判將分別於3月22日和4月4日結束。超過一半的公司將在第2輪揭曉其決策。此外，4月1日公布的2024年第1季度短觀商業調查結果，預計將為日本央行提供有關企業部門狀況和強勁工資增長可持續性的更多資訊。

因此，瑞銀預估，日本央行將在2024年剩餘時間內將利率保持在接近零的水準，但市場預期在取消負利率政策後，日本央行將進一步加息15個基點。雖然在缺乏貨幣緊縮政策的情況下，瑞銀認為日本股市將得到小部分支撐，但更關鍵的驅動因素可能來自監管機構要求改善公司治理的壓力，尤其是交叉持股的平倉。

瑞銀對日本股市整體保持中性觀點，但看好大型銀行股和房地產股。銀行是最大的交叉持股股東之一，對日圓兌美元波動更加習以為常，尤其隨著美聯儲和日本央行之間相對政策立場的差距不斷變化，這種波動可能會持續下去。至於日圓展望，瑞銀預估，未來3個月日圓兌美元匯率將在145至152的寬幅區間內震盪，而且比起日本央行，未來美國聯準會（Fed）的政策對日圓可能是更重要的驅動力。

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