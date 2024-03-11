近9千名員工變身股東！兆豐金全面開辦員工持股信託 享有這好處
兆豐金控去（2023）年稅後淨利達332.38億元，年成長81%，集團各子公司皆有不錯的表現，兆豐金董事會更通過擴大「員工持股信託」至集團子公司，在今年農曆年前，兆豐金控旗下證券、票券、產險、投信及資產管理等子公司都已全數成立持股信託，並交付信託資金，讓兆豐金控集團近9000名員工透過持股信託也變身為股東，同享金控獲利成長的果實。
記者顏真真／台北報導
在ESG浪潮及缺工的環境下，各企業無不積極研議提升員工福利，進而達到留才及增加員工向心力的效果。「持股信託」制度有別於常見的金錢獎酬方式，由公司提撥獎助金予參加員工持股信託的員工，用以定期買入自家或是集團上市櫃公司股票，僅能於員工退休或離職時才能返還信託財產。基於這樣的特性，加上自提的設計，員工也能自薪資中提撥一部分金錢轉為持股信託的資金，加大員工的退休儲備量能，儘早做好財務規劃，避免退休時面臨退休準備不足的困境。
兆豐金就全面開辦員工持股信託，積極提升集團員工福利，凝聚集團向心力，並由兆豐銀行信託處擔任子公司持股信託的受託人，在金控董事會通過後2個月內即輔導各子公司完成持股信託開辦作業，除安排多場子公司信託2.0業務宣導培植集團員工信託觀念外，在開辦期間亦統籌規劃辦理進度，協助各子公司召集持股信託委員會發起人開會，依各子公司不同業別特性提供個別諮詢，透過兆豐銀行行之有年的員工持股信託經驗分享，也讓子公司開辦流程更加順暢。
兆豐信託處長侯君儀表示，過去銀行提撥獎助金給參加員工持股信託的員工，定期買入兆豐金股票，而員工從每月對帳單上看到多年複利的效果，不少員工也都自願增加每月自行提撥金額，提早來準備自己的退休金。
不僅如此，兆豐銀行還鼓勵年滿55歲以上的員工簽訂安養信託或有價證券信託，讓員工能在退休後將員工持股信託繼續得到信託管理，延續保障財產安全外，還能量身訂做退休所需的生活及醫療給付，或進行資產傳承規劃。