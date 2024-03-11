黃郁芬婚後爆偷吃！女性政治人物不倫戀還有她們　都已退出政壇

我是廣告 請繼續往下閱讀
2015年創黨的時代力量，2016年參選立委，將有原住民身分的高潞．以用列為不分區首位。不過在2019年4月，高潞被周刊直擊，帶已婚的辦公室主任陳士章到立委會館過夜，不過高潞解釋，陳士章是遠房表弟，因為公務需求才讓他住在會館，且兩人當天分別睡在不同房間。
不過2個多月後，高潞與陳士章在立法院中興大樓樓梯間發生口角，遭十多位立委助理直擊，據目擊者轉述，陳士章走出樓梯間時衣服被撕開、並要求圍觀人士「報警」，高潞則表情氣憤離開現場。但事後高潞解釋，是因在立法院中興大樓樓梯間不小心摔下樓梯。「隨行同仁為了扳回我，不慎也摔下樓梯。意外事件造成不必要的關注及不實報導，高潞在此澄清。」
而高潞因為違反內規，帶非親屬到立院會館過夜，加上後來陳士章被爆用特權收受部會補助，事後也遭時代力量開除黨籍，離開立院。
【Kolas Yotaka】
Kolas曾任記者、桃園市政府原住民族行政局長、立委、政院發言人、總統府發言人，因深具女性與原民身分，口條好、外型亮麗，一直是民進黨積極栽培的對象。
不過Kolas在2023年6月遭週刊爆料，2022年競選花蓮縣長時，戀上負責貼身保護她的李姓已婚男性隨扈，且不倫戀還一直持續到選舉結束。Kolas對此回應，當時不了解對方婚姻情形，後來知道已婚，兩人就疏遠，但李妻批Kolas說謊，早知李姓隨扈已婚。同一時間，Kolas也向總統蔡英文請辭並獲准。
不過相較於高潞與Kolas，兩人是未婚女性愛上已婚男生，黃郁芬是已婚身分偷吃男性助理，在政壇中更為罕見。資深媒體人黃揚明就說，社會對女性的私德要求標準更高，黃郁芬未來應再無參選機會。