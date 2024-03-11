東日本地震13周年 蔡英文：傷口癒合、台日友誼一直都在
日本311大地震屆滿13周年，對此總統蔡英文今（11）日於社群平台發文表示，災難的傷口逐漸癒合，但台灣和日本，慷慨相助的精神以及深厚的友誼，都一直存在，強調台日是相互扶持的堅實夥伴，未來會將「善的循環」延續下去，讓這朵友誼之花在世界的各個角落綻放。
記者陳威叡／台北報導
日本311大地震震驚國際，根據統計死傷與失蹤人數高達2萬多人，災難至今屆滿13周年。對此蔡英文在社群平台發文表示「台日友好，攜手向前」，讓友誼之花在世界的各個角落綻放。
蔡英文指出，災難的傷口逐漸癒合，但台灣和日本，慷慨相助的精神以及深厚的友誼，都一直存在。此外第52屆的「亞洲太平洋國會議員聯合會」，也在今天開幕。台灣跨黨派的立委也組團前往東京，參加這場重要的國會交流活動。
蔡英文說，這次的會議是在疫情後，首度以實體方式舉行。這也讓想起不論是這幾年疫情的挑戰，或是13年前發生的東日本大震災，台灣和日本都攜手度過許多挑戰。
蔡英文表示，這幾年也透過美食、文化藝術和音樂的豐富交流，讓台日之間的情誼越來越堅定。強調台日是相互扶持的堅實夥伴，未來會將「善的循環」延續下去，讓這朵友誼之花在世界的各個角落綻放。