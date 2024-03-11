北市1歲嬰疑遭虐慘死！指甲拔光、雙腿骨折變形　涉案保母被收押

東日本地震13周年　蔡英文：傷口癒合、台日友誼一直都在

▲今日為東日本地震13周年，總統蔡英文於社群平台發文表示，災難的傷口逐漸癒合，但台日慷慨相助的精神以及深厚的友誼，都一直存在。（圖／總統府提供）
▲今日為東日本地震13周年，總統蔡英文於社群平台發文表示，災難的傷口逐漸癒合，但台日慷慨相助的精神以及深厚的友誼，都一直存在。（圖／總統府提供）

記者陳威叡／台北報導

日本311大地震屆滿13周年，對此總統蔡英文今（11）日於社群平台發文表示，災難的傷口逐漸癒合，但台灣和日本，慷慨相助的精神以及深厚的友誼，都一直存在，強調台日是相互扶持的堅實夥伴，未來會將「善的循環」延續下去，讓這朵友誼之花在世界的各個角落綻放。

我是廣告 請繼續往下閱讀
日本311大地震震驚國際，根據統計死傷與失蹤人數高達2萬多人，災難至今屆滿13周年。對此蔡英文在社群平台發文表示「台日友好，攜手向前」，讓友誼之花在世界的各個角落綻放。

蔡英文指出，災難的傷口逐漸癒合，但台灣和日本，慷慨相助的精神以及深厚的友誼，都一直存在。此外第52屆的「亞洲太平洋國會議員聯合會」，也在今天開幕。台灣跨黨派的立委也組團前往東京，參加這場重要的國會交流活動。

蔡英文說，這次的會議是在疫情後，首度以實體方式舉行。這也讓想起不論是這幾年疫情的挑戰，或是13年前發生的東日本大震災，台灣和日本都攜手度過許多挑戰。

蔡英文表示，這幾年也透過美食、文化藝術和音樂的豐富交流，讓台日之間的情誼越來越堅定。強調台日是相互扶持的堅實夥伴，未來會將「善的循環」延續下去，讓這朵友誼之花在世界的各個角落綻放。

日本311地震13週年！學者憂「規模8強震」恐再發生：掀30公尺海嘯

311地震13週年！日本仍舉辦「謝謝台灣」活動　真實心聲感動萬人

日本強震上萬烏鴉聚集！日網嚇喊：地震前兆　311有50隻海豚擱淺

石川7.6強震！日本新年節目全中斷　主播急籲：要想起311的恐怖

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞