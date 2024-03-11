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NBA／真的太像了！勇士球迷神似主帥Kerr　球迷：坐在場邊執教？

▲金州勇士球迷與總教練Steve Kerr「撞臉」。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士球迷與總教練Steve Kerr「撞臉」。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇／綜合報導

金州勇士（NBA）昨（10）日在主場交手聖安東尼奧馬刺，雖以不敵馬刺，但賽前轉播單位錄到一位神似勇士主帥Steve Kerr的球迷，在賽後引發球迷討論熱議，更有許多球迷紛紛表示，「這位球迷比本人還像Steve Kerr！」、「總教練怎麼坐在場邊執教」。

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「神似」Steve Kerr的影片也隨即在社媒上影發迴響，不少球迷紛紛表示，「總教練怎麼坐在場邊看球」、「太像了吧」、「球迷比本人還像Steve Kerr」、「Steve Kerr今晚坐在觀眾席執教」。

美媒也馬上在當下揭露這位神似Steve Kerr的球迷，本名為Steve Gillis，是金州當地戈爾曼高中的英語老師，平時更擔任當地女子俱樂部排球隊教練。

值得一提，本季勇士在Steve Kerr的執教下，目前戰績取得33勝、29敗的成績，以勝率0.524的成績，排名西區第10名。

而勇士明(11)日將繼續挑戰馬刺，台灣運彩看好勇士能復仇成功，開出勇士讓5.5分的盤口，不讓分盤賠率僅1.36，遠低於地主馬刺的2.40。而根據《球王體育賽事inplayZ》統計顯示，有高達86%的彩迷看好勇士會獲勝。


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