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4月電價調漲箭在弦上！許舒博：不能全用漲價來解決台電虧損

▲作為電價審議委員會中的委員，商總理事長許舒博今（11）日表示，並不樂見電價上漲導致物價齊揚，呼籲政府不能把台電虧損完全放到電價調整上。（圖／NOWnews資料照）
▲作為電價審議委員會中的委員，商總理事長許舒博今（11）日表示，並不樂見電價上漲導致物價齊揚，呼籲政府不能把台電虧損完全放到電價調整上。（圖／NOWnews資料照）

記者鄭妤安／台北報導

3月電價審議委員會在即，外界傳言此次電價恐全面調漲，雖然審議會日期尚未確定，不過據了解，明（12）日將舉行首場電價工作小組會議，預計連續召開4場，待充分徵詢各界意見後，才會於3月下旬拍板4月電價漲幅。

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先前經濟部長王美花表示，電價會如何調漲，仍要待電價審議委員會去審，主要核心將考量台電目前的財務狀況，以及供電穩定，故將優先爭取政府補貼。也就是說，電價調整幅度關鍵在於政府的撥補額度，目前已傳出多個試算版本，有傳言稱若爭取到1500億元，電價平均調幅約10至12%；爭取到1000億元，則電價平均調幅約13至15%。

不過，也有另外一個傳言表示，行政院已有意補貼電費1500億元，推估4月電價漲幅平均可控制在1成以下，大約會落在8%至10%。

無論調幅多少，電價調漲已成定局，目前仍在電價審議委員會委員名單中的商業總會理事長許舒博，今（11）日出席活動接受媒體聯訪時表示，用電大戶主要分成高科技產業和傳統產業，其中前者較能承擔電價調漲，後者所面臨到的壓力較大，至於中小店舖，若在食衣住行全方位調漲的情況下，恐將調漲成本轉嫁到消費者身上，進一步推升物價上漲。

許舒博並不樂見電價上漲導致物價齊揚，呼籲政府不能把台電虧損完全放到電價調整上，並重申造成台電虧損的原因，其中也包括政府政策問題，諸如像發電比例、能源政策、綠能契約條款等問題，都須做通盤檢討。

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