不只00940開募超夯！00939也創紀錄 都月月配有啥不一樣
元大台灣價值高息ETF（00940）今（11）日開募，因為主打高息、月月配與10元發行，因此自今年消息一出後就掀起熱議，募集金額預估600億元以上，而今日也一度傳出申購系統因為太熱而延遲的現象。其實不只00940，統一台灣高息動能（00939）之前開募也受到熱烈反應，總計00939、00940募集金額將達千億元，而00939與00940成分股有哪些，又是如何配息？投資人有機會將月月配升級雙周配！
記者許家禎／台北報導
據了解，之前高股息ETF很火熱，即便ETF成立規模最高記錄不斷創新高，但都未超過200億，但統一台灣高息動能00939上周於3月8日以531億的巨量級規模成立，寫下台灣資產管理界新傳奇記錄。
00939之所以受歡迎，主要是追蹤台灣高息動能指數，發行價僅15元，且是月月配，並首創月底領息，讓投資人可以自由組成多周期領息配方，結合其他月中領息的配息型ETF，將月月配升級雙周配。目前募集申購期已結束，將於3月20日掛牌上市，投資人還是可以透過證券公司進行交易，交易方式和股票買賣相同。
而今日開募的元大台灣價值高息ETF 00940同樣主打高息月月配（月初），發行價則壓到10元，因此同樣吸引市場熱議，總計00939、00940兩檔募集金額將達千億元以上。
至於成分股部分，00939前十大持股為聯發科權重6.21%，緯創、大聯大、聯詠、日月光、群創權重5%以上，其他緯穎、欣興、瑞昱、長榮銓重則是3到5%之間。而00940前十大持股為長榮權重9.2%，聯電、中美晶、神基、漢唐權重3%以上，群光、瑞儀、聯發科、鈊象、新普權重超過2%。