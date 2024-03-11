民國元年就開業！彰銀首件綠建築都更完工 北門分行傳統現代融合
彰化銀行北門分行在民國元年開業，也是彰銀在台北設立的第一家分行，行舍原為三層式騎樓店屋，從日治到光復初期，歷經二戰到戰後時代，見證大稻埕歷史，具有相當歷史意義，但因業務規模擴增，辦公空間不敷使用，積極參與都市更新，也是彰銀首件綠建築都更案，並在2023年竣工，北門分行也在今（11）日喬遷回到自有行舍，營業大廳亦展現傳統與現代融合。
記者顏真真／台北報導
彰銀北門分行歷經事業計畫變更及文化資產審議等議題，費時10餘年，終於在2023年竣工。彰銀透露，北門都更案於規劃設計之初，因應國際ESG發展趨勢，導入基地綠化、保水、能源、水資源回收等環境友善元素，成功取得銀級綠建築標章，另為兼顧歷史文化保存及環境永續發展，將舊址的立面意象保存融入於建築外觀設計，象徵人文歷史與時代傳承，營業大廳採用簡潔俐落設計元素，典雅的灰白大理石紋線條，展現傳統與現代融合。
為落實金融平權，彰化銀行打造暖心金融友善服務場域，在北門分行入口處從輪椅使用者的視角及需求出發，規劃流暢的服務動線，使其能自在無礙地進入分行，前往無障礙服務櫃台、理財室或使用升降式寫字檯，申辦各項業務或使用各項服務；在自動化服務區設置具容膝空間符合輪椅及視障民眾使用的無障礙ATM，提供真人文字客服服務，保障身心障礙者的金融自主權利。
彰
銀表示，對長者及身心障礙者，除優先提供收件服務外，並提供適合的信託商品，以保障客戶財產安全；聽語障客戶亦可申請手語現場、視訊翻譯等貼心服務，而北門分行同時也是雙語分行，在實體及虛擬數位通路均有提供外籍人士多元便捷的雙語金融。