藍委拋總統大選二輪投票 林俊憲諷效法革命精神「改11輪投票」
國民黨新科立委翁曉玲日前拋出「總統副總統選舉罷免法修正草案」，提出將現行總統大選一輪投票制，改為二輪投票制，避免產生少數政府。對此民進黨立委林俊憲今（11）日嘲諷稱，國民黨要就大方點，建議效法前人11次革命精神，直接提案改為11次投票，規則是只要國民黨贏1次便贏，「這樣總滿意了吧？」
記者陳威叡／台北報導
對於翁曉玲拋出總統大選改為二輪制引發熱議，林俊憲表示，最近看到國民黨提出一堆想要修改選舉規則的法案，包括二輪投票、不在籍投票，剛結束一場大選就在搞這些，看來還沒完全走出來。
林俊憲指出，一輪投票得不出國民黨想要的結果，所以想要二輪，可是如果第二輪國民黨還是輸怎麼辦？到時再修法改三輪投票？這樣改來改去恐怕也不是辦法。
林俊憲嘲諷稱，國民黨要就大方一點，少在那邊枵鬼假細膩（台語意指：表裡不一，惺惺作態），建議可以效法前人11次革命才成功的精神，直接提案要求改為11輪投票。11次聽起來很多，但規則很簡單，其中只要有1次國民黨贏了，就提前結束選舉，這樣總滿意了吧？
最後林俊憲說，可是如果真的很不幸，選民不識抬舉，第11次還是沒有讓國民黨贏怎麼辦？這也很簡單，就疾呼是一個不公平的選舉，「準備要提出，選舉無效之訴！」