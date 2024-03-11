阿沁600首經典版稅年賺千萬！盼Faye官司落幕：大家都有恩情
結束「F.I.R.飛兒樂團」的20年時期，阿沁（黃漢青）恢復音樂創作人身分，今（11）日出席新歌發表會，適逢他的44歲生日，老婆花花與兩個女兒都來為他慶生，氣氛相當溫馨。被問到寫過這麼多經典歌曲，版稅年收入是否突破千萬台幣，他大方承認「當然有」，被笑說現在是躺著賺，提到F.I.R.的經紀合約官司則自認與自己無關，希望恩師陳建寧跟Faye（詹雯婷）能好好解決官司，「大家都是有恩情的」。
記者江芷稜／綜合報導
從早期寫給張韶涵的〈遺失的美好〉，到F.I.R.的招牌歌曲〈月牙灣〉、最近火紅的〈我很好騙〉，阿沁獨特多變的曲風，創造過無數經典，傳唱度非常高，超過600首創作版稅相當可觀，讓他荷包賺滿滿，不過阿沁笑說：「我的版稅最近都交給我老婆，所以她都很開心」。
如今離開樂團F.I.R.，阿沁減肥瘦了20公斤，就像換了一個人重新出發，7月6日將在台北CORNER MAX舉辦《記得愛》出道20週年演唱會，說到樂團解散，他內心有些無奈，希望大家好聚好散。團長陳建寧與詹雯婷原本一審都被不起訴，但Faye堅持沒有在合約上簽名，決定提告偽造文書，二審結果尚未出爐。阿沁坦言不了解官司進度，只能尊重當事人想法，希望能夠圓滿解決，「我以第三者的立場覺得，大家都是有恩情的」，既然大家現今發展都不錯，能夠各退一步讓事件落幕最好。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道