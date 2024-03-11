國旅住宿房價真的變貴了！觀光署數據曝真相　住客人次卻照樣飆升

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觀光旅館業平均房價：2023年4,660元；2022年 4,195元，相差465元(11.08%)。
旅館業平均房價：2023年2,671元；2022年 2,479元，相差192元(7.75%)
民宿平均房價：2023年2,509元；2022年 2,487元，相差22元(0.88%)。
數據顯示2023年國旅房價對比2022年確實變貴，對此，觀光署也將原因指向各項營運成本提高所致，包含電價、 基本工資等成本大幅增加，再加上「旅宿業持續缺工，在房務人員不足的情況下，許多旅館未能提供全數房源，加上新聘員工或以加班方式補足人力之成本不斷提高，均推升旅宿業營運成本」。
國旅變貴照樣玩！住客人次超過疫情前水準
雖然2023年的台灣國旅住宿價格確實上漲，但整體住客人次卻高達7,983.3萬人次，比2022年國門尚未開放時的6,534.4萬人次，大增了1,448.9萬人次，而疫情前2019年的住客人次則是7,981.2萬人次，對比後2023年國旅住客直接反超疫情前水準。
若是從住宿客源分析，發現2023年台灣本國籍住客人次約為6,383.5萬人次，顯示在國境開放後，國內旅遊持續疫情期間之熱絡，國旅動能仍相當強勁，且外籍旅客持續回流中。