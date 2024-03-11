全家福袋下架不賣了！「堅持不降價原因」曝　內行認同：很正常

國旅住宿房價真的變貴了！觀光署數據曝真相　住客人次卻照樣飆升

▲近幾年台灣國旅的住宿價格備受關注，許多遊客見高房價更忍不住感慨「出國玩比國旅便宜」。（示意圖／Pexels）
▲近幾年台灣國旅的住宿價格備受關注，許多遊客見高房價更忍不住感慨「出國玩比國旅便宜」。（示意圖／Pexels）

記者潘毅／綜合報導

近幾年來台灣飯店旅館的住宿價格備受關注，許多遊客見高房價更忍不住感慨「出國玩比國旅便宜」，到了2024年農曆春節連假時，更許多業者坦言訂房率慘澹。而今（11）日交通部觀光署公布2023年（民國112年）台灣旅宿業的住客人次以及房價數據，結果的確顯示「國旅住宿真的變貴」，但是住客人次卻反超疫情前水準。

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▲2024年農曆春節時，也有許多業者哀嚎訂房率慘澹。（示意圖／Pexels）
▲2024年農曆春節時，也有許多業者哀嚎訂房率慘澹。（示意圖／Pexels）
國旅真的變貴了！觀光署曝關鍵原因

觀光旅館業平均房價：2023年4,660元；2022年 4,195元，相差465元(11.08%)。

旅館業平均房價：2023年2,671元；2022年 2,479元，相差192元(7.75%)

民宿平均房價：2023年2,509元；2022年 2,487元，相差22元(0.88%)。

數據顯示2023年國旅房價對比2022年確實變貴，對此，觀光署也將原因指向各項營運成本提高所致，包含電價、 基本工資等成本大幅增加，再加上「旅宿業持續缺工，在房務人員不足的情況下，許多旅館未能提供全數房源，加上新聘員工或以加班方式補足人力之成本不斷提高，均推升旅宿業營運成本」。

▲觀光署指出，旅宿業房價受營運成本上漲影響提高。（圖／觀光署）
▲觀光署指出，旅宿業房價受營運成本上漲影響提高。（圖／觀光署）
國旅變貴照樣玩！住客人次超過疫情前水準

雖然2023年的台灣國旅住宿價格確實上漲，但整體住客人次卻高達7,983.3萬人次，比2022年國門尚未開放時的6,534.4萬人次，大增了1,448.9萬人次，而疫情前2019年的住客人次則是7,981.2萬人次，對比後2023年國旅住客直接反超疫情前水準。

若是從住宿客源分析，發現2023年台灣本國籍住客人次約為6,383.5萬人次，顯示在國境開放後，國內旅遊持續疫情期間之熱絡，國旅動能仍相當強勁，且外籍旅客持續回流中。

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