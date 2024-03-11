降息前鎖高利！銀行美元定存年息喊出7%　專家教戰有利存法

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滙豐銀行也推出美澳雙幣7%優利定存活動，即日起至6月30日止，符合新戶資格的私人銀行與卓越理財尊尚（Premier Elite） 客戶，以新資金同時承作美金與澳幣定存，只要符合最低金額及承作限額內，兩種外幣的定存金額可隨意搭配，便可享有3個月天期 7%年息的優利，而符合新戶資格的卓越理財 (Premier) 客戶，也可享有3個月天期6.4%年息優利，輕鬆掌握資金靈活調度的便利。
永豐銀行同樣鎖定高端理財全新客戶，推出100萬美元、3個月期定存年利率6.8%限時優惠。永豐銀行表示，去年旗下理財客戶美元定存筆數、單筆平均定存金額，皆較前一年成長約20%，顯示美元定存扮演理財客戶靈活配置資產的重要方式之一，因此，至4月30日，高端理財全新客戶專享100萬美元、3個月期定存年利率6.8%限時優惠。
合庫銀行也推出「113合優利02」美元定存優惠專案，提供低門檻、高利率的美元資金停泊選擇，讓小額資金也能享高利，至4月3日止，只要是新資金，不論是新結購、自他行匯入皆可承作，達門檻後，最高可享1個月年利率5.20%、3個月年利率5.30%優利定存。此外，合庫亦提供多元的承作通路，不論個人戶、公司戶，都可透過行動網銀APP、個銀、企銀、EOI及臨櫃交易辦理。
合庫表示，為落實綠色金融，減少碳排放，鼓勵民眾多加利用數位金融服務，這次專案數位帳戶最低門檻1000美元以上即可承作；另於數位平台結購美元時，建議使用匯率到價通知，即時買到心中理想價位外，亦可再享匯率減碼3分優惠，且這次專案提供1個月及3個月兩種天期供民眾彈性選擇，活動設有專案總額上限，額滿即提前截止，有興趣的民眾不妨把握機會。
華南銀行推出多檔外幣優利定存，其中至3月29日的「匯利雙優好運龍來美元定存」專案，起存額3千美元，民眾可直接透過個人網路銀行，一個步驟簡單完成新台幣換匯美元及轉存優利定存，即享3個月期年利率5.15%、6個月期年利率5%的優惠利率；若是臨櫃以美元新資金（含新台幣結購或自他行匯入），起存額只要1萬美元，也可享3個月期年利率5.15%的優惠利率。
此外，華南銀行也鎖定為因應支付國外款項美元需求高的企業戶，能有效運用閒置資金，至4月15日止，推出「美利30企業美元定存」專案，同樣以美元新資金，起存額30萬美元以上，即享3個月期年利率5.28%的優惠利率，讓企業戶靈活運用資金並可賺得優利。
台新銀行首席外匯策略師陳有忠今日接受《NOWnews今日新聞》採訪則表示，美元真正走弱的時間還沒到，預計要等到確定降息之後，目前美元還有利差優勢，美元指數要跌破100不易，還可維持溫和走勢，持穩在100以上，但因3個月後，即6月美國就可能降息，若要美元定存，他建議「宜短不宜長」，可做1、2個月期，有閒錢的人才建議做1年期以上定存，避開下半年美國降息美元的波動，只是這波降息應屬預防性降息，半年可能就結束，不排除美元明年這時點又彈升。
銀行也提醒，民眾除多方比較各家銀行利率外，同時也應多留意不同的專案天期、承作條件及注意事項等，舉例來說，部分銀行可能提供極具吸引力的利率，但天期只限7天、14天及一個月不等，或限定該行新客戶，或訂有高門檻承作金額限制等。另外，民眾仍需注意匯率走勢，避免日後美元轉換回新台幣或其他幣別時所可能產生的匯率兌換風險，且應留意市場走勢並分批布局美元資產為宜，可先安排資金或評估運用情形後再行申辦。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。