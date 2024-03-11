挺過「第三者疑雲」風波！黃瀞瑩與小2歲男友交往4年 修成正果
「學姐」民眾黨台北市議員黃瀞瑩今（11）日在臉書宣布喜訊，與交往4年多的男友結婚，並找了黨主席柯文哲、民進黨立委王世堅成為「結婚書約上的證人」。黃瀞瑩是民眾黨的漂亮寶貝，擔任柯文哲任台北市長時的市府媒體聯絡人後，因外型甜美有仙氣一砲而紅，人氣居高不下，他與男友在交往時還被質疑是第三者，介入別人感情，不過感情經過4年考驗，如今修成正果。
記者何哲欣／台北報導
黃瀞瑩當過民進黨立委蘇巧慧辦公室助理、記者，後來曾出國求學，返國後加入柯文哲團隊。2018年7月，他因協助網路節目《木曜4超玩》拍攝「一日系列」之《一日市長幕僚》影片而爆紅，感情狀態也備受外界關注。不過2019年5月，黃瀞瑩上媒體自爆，遠距離戀愛真的太累，已和日籍男友和平分手5個月。
黃瀞瑩恢復單身不久，2019年10月，就傳出他與小2歲的劉姓男友密戀。男友當時才開始跑線柯市府新聞2年多，就追到採訪對象黃瀞瑩。當時周刊報導，男友與前女友交往約2年，該年9月兩人還曾以情侶身分參加友人聚會，10月就傳出他與學姐熱戀，但即使如此，劉姓男友還繼續與前女友同居，讓前女友的友人看不下去，向周刊爆料。
當時黃瀞瑩回應，感情生活屬於私人領域，謝謝大家的關心。他與男友感情也不受報導影響，不久後周刊又直擊，男友夜宿黃瀞瑩香閨，兩人還同遊宜蘭頭城，白天也公開在大街上十指交扣、忘情熊抱，甚至激情擁吻，戀情藏不住。