蘇丹紅事件持續擴大！食藥署邀集食品業者開會　王必勝揭3大共識

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薛瑞元日前表示，將在1個月內針對29家台灣進口商在過去3年內進口的辣椒粉，進行查驗措施，也會由食藥署找相關公協會召集討論有關自主檢驗的問題，也相信業者會願意配合。
王必勝表示，今天的會議主要邀請食品業相關公協會與廠商，進口商、販售業者、通路業者都有代表與會，總計50多家廠商、20多個公協會，總計70多位人員與會，會議時間約2小時左右，主要針對這次蘇丹紅事件後，如何更積極、正面處理食安議題一事進行討論。
針對會議內容，王必勝說，以往由中央把關邊境、地方把關後市場找出違規樣態的作法，還是比較偏向消極面，因此希望請業者共同加入、把關食安，並提出3點建議，其一是「希望業者檢視食藥署所公告的問題原料資訊，自行檢視是否有使用問題商品，並主動通報、檢驗、下架等。」
其二則是「希望業者每隔一段時間就自主送驗原料或商品，了解安全性與風險，若檢驗結果與後續中央檢測不同，則以中央為主，其三是「希望業者主動通報自主送驗結果，以警示相關風險，雖可能造成商品損失，但及早止血、才能避免不良樣態商品延燒。」
王必勝強調，這次衛福部等單位本著善意、希望與業者合作，並希望保護優良廠商、淘汰惡質廠商，會中業者的配合意願也相當高，但在食安把控上，絕非單純仰賴業者自律，食藥署與地方衛生單位仍會積極落實稽查，確保食品安全。