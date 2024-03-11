台積電1.4奈米持續布局！吳政忠：科學園區土地供應沒問題
國科會今（11）日公布2023年3大科學園區營業額，達新台幣3兆9439億元，雖年減7.56%，規模仍創歷年次高，媒體關切晶圓代工龍頭台積電設廠布局，3大園區是否能因應土地需求。國科會主委吳政忠表示，台積電剩1.4奈米持續布局當中，所需土地規劃，應該沒問題。
記者李琦瑋／台北報導
國科會今天公布3大科學園區去年營業額達3兆9,439億元，較2022年衰退7.56%，但整體營收仍為歷年次高，其中竹科營業額為1兆4,201億元，衰退11.98%；中科營業額為9,384億元，衰退19.78%；僅南科營業額達1兆5,855億元，成長6.88%。
媒體關注台積電營運狀況。吳政忠表示，台積電目前營運表現很好，在國際間布局穩健、持續前進國際建廠；在台灣，3大科學園區負責提供相關產業環境，至於台積電如何布局，應以台積公司對外公布為主。
針對台積電將持續有先進製程建廠需求，3大科學園區能否因應未來土地需求？吳政忠說，目前土地有持續在布局，對於台積電的需求，應該是可以供給，而台積電2奈米都已經算是處理完畢，剩1.4奈米落腳地持續布局當中，但在土地供給方面，也應該是沒問題。