最高拿200元回饋！臺灣企銀結盟歐付寶 105萬會員綁定消費就贈點
臺灣企銀和歐付寶電子支付平台聯手推出帳戶連結與消費功能，今（11）日宣布即日起至 5 月 31 日止，歐付寶會員首次綁定臺灣企銀存款帳戶，單筆消費扣款滿新台幣100 元，即享歐付寶紅利點數 100 點，若於活動期間首次綁定帳戶為該行新開立之 Hokii 數位存款帳戶，再加碼贈歐付寶紅利點數 50 點，另外符合該行 Hokii 數位會員資格者可再加碼贈歐付寶紅利點數 50 點，合計每人最高可得歐付寶紅利點數 200 點 (1 點等於 1 元)，限時限量優惠送完為止。
記者林莞茜／綜合報導
臺灣企銀結盟擁有 105 萬廣大會員數的歐付寶電子支付平台，共同舉辦「歐付寶綁定臺企銀帳戶消費 100 元 最高回饋歐付寶紅利 200 點」活動，民眾只要透過歐付寶綁定連結臺灣企銀存款帳戶，除了可享受歐付寶便利的付款、儲值及提領體驗，最高還可享歐付寶紅利點數 200 點。
臺灣企銀積極建構支付生態圈，目前已與台灣 Pay、一卡通 Money、街口支付、icash Pay、全盈 + pay、全支付及悠遊付等大型電子支付機構推出帳戶連結消費服務，提供客戶多元消費場景及普惠金融服務，體驗更美好便捷的數位生活。據了解，歐付寶合作通路範圍跨足全台各大連鎖商店，包含全家、萊爾富、OK 超商、NET 服飾、美廉社及中油加油站等生活消費場域。