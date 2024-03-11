「廢文聖地」Threads又更厲害了！儲存草稿、拍照2大更新一次看
社群巨頭Meta旗下的Instagram在去年7月初時，推出名為「Threads」的全新應用程式，允許現有的IG用戶，憑藉IG帳號登入。剛推出短短4小時已累計500萬註冊量，5天內突破1億用戶，成為史上用戶增長最快的線上平台，隨後又在一週內人氣暴跌。豈料，在有著「串串」、「脆」、「翠」等翻譯名稱的Threads幾乎要被遺忘時，卻又在今年年初因台灣總統大選、知名飲料店社群操作等話題帶動下，再度翻紅，成為年輕族群的「廢文聖地」。
記者鄭妤安／台北報導
Threads才上線不到一年，更多有趣的新玩法還在陸續更新，Instagram今日宣布，Threads新增「儲存草稿」以及「在發文時可直接拍照」等2大功能。當使用者貼文寫到一半，需要離開畫面時，在「直接往下滑」或是點擊左上角的「取消」鍵後，將跳出「捨棄串文」的選單，選擇「儲存草稿」即可完成儲存動作。再次點擊發文按鈕時，會直接出現先前的內容，若有添加照片或GIF，也會一起保留在草稿內，相較以往方便許多。
過去在Threads加上照片只能選擇相簿中既有的照片，現在已新增按鈕，讓使用者「在發文時可直接拍照」，只要進入新串文發佈頁面，點擊相機圖案，就能直接拍照放入文內，不管是文字或影像，都能在 Threads 上即時記錄。
雖然此次新增的功能規模不大，但千萬不能小看平台的每一次更新，Threads先前就因結合母公司優勢，將內容推播到Instagram與Facebook等平台的這項轉變，讓它再度翻紅。Threads目前還處在與使用者相互磨合的階段，每每新功能推出，都有可能將Threads帶往下一處高峰。