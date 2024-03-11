翁曉玲拋《監委行為法》 綠委諷：不分區立委不過癮要當不分院
國民黨新科立委翁曉玲上任來爭議不斷，繼質詢時稱「質詢是上對下」與拋出總統大選二輪制修法後，今（11）日於立法院司法法制委員會提出應訂定《監察委員行為法》來管理監委職權行使，對此民進黨立院黨團幹事長吳思瑤認為，唯有翁曉玲才能超越翁曉玲，驚世立委再次語不驚人死不休，憲法權力分立非常清楚，立法院再大，也只能監督行政部門施政，五院間應該彼此尊重，狠酸「當不分區立委已經不過癮，現在要當『不分院立委』？」
記者陳威叡／台北報導
對於翁曉玲拋出應訂定《監察委員行為法》來管理監委職權行使，吳思瑤表示，唯有翁曉玲才能超越翁曉玲，驚世立委再次語不驚人死不休，說明憲法權力分立非常清楚，立法院再大，也只能監督行政部門施政，且在權力行使有很多限制。
吳思瑤指出，在憲法機關中，五院之間應彼此尊重，但翁曉玲管山管海，什麼都要管，是想當海巡署長管到海邊去？還是當不分區立委已經不過癮，現在要當「不分院立委」，每一院的事情都想干預，如果這麼閒想管這麼多，至少也要回到憲政份際。
最後吳思瑤也說，這樣一個超越《憲法》的立委，國民黨應當好好自我管束，也奉勸翁這種低劣的國會問政品質，如果要管，先把《立法委員行為法》好好修一修，而不是管到隔壁監察院。