日劇女王1人來台灣過生日！江口德子《獨活女子守則》玩出新高度
台、日合作電視劇《獨活女子的守則4》女主角依舊由江口德子擔任，她決定把「獨活女子」活出新高度，本季挑戰生日出國獨旅，地點確定選在台灣，同事在她出發前特別提醒：「聽說在台灣，茶色的食物特別好吃！」令人期待她在台灣旅遊的故事。該劇也找來傅孟柏、王宣、黃冠智、雷嘉汭、安娜‧李等人參演。
記者陳雅蘭／綜合報導
《獨活女子的守則》以「做自己好自在」為主軸，江口德子飾演的「五月女惠」到處旅遊，告訴廣大女性團體社交生活固然重要，但保有私人時間，不在意外人的眼光，享受「做自己」的生活也不能馬虎，自己一人吃燒肉、一個人搭直升機看夜景、一個人喝香檳都難不倒「五月女惠」；這次江口德子為了慶生，決定一個人來到台灣「獨活」。
最新預告中，江口德子除了在十分老街放天燈，也會前往台南、高雄旅遊，她獨自搭高鐵吃便當的畫面引起討論。劇中，雷嘉汭飾演在平溪賣天燈給江口德子的店員；黃冠智帶江口德子走進部落、認識魯凱族文化；安娜‧李則飾演九份老街的茶館店員。
雷嘉汭表示：「對我來說，天燈的升起象徵著得到幸福，所以販售天燈的店員，其實也是將幸福提供給每一位旅人遊客的『幸福推手』。」日文系畢業的她也開心說：「想不到可以有機會在戲劇演出中學以致用！」黃冠智曾在影集《聽海湧》裡有大量的日文台詞，但他自認日語不流利，「要介紹魯凱族已經有難度了，還要講日文，是真的有些頭痛！」好在劇組給予高度肯定，讚美演員表演不俗。
安娜·李於日本出道，原本就講著一口流利日文，她表示「日台友好」是自己一直以來的生涯職志，多年來參與許多台日合作作品，這次能參與《獨活女子的守則4》演出感到榮幸，她表示：「希望能將台灣更多的魅力傳達給日本觀眾。」
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