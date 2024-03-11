海地局勢惡化！美軍漏夜接使館人員　多明尼加放話：不歡迎總理去

想闢謠卻掀疑雲！凱特王妃術後照遭指「被變造」　各媒體紛紛撤照

▲英國肯辛頓宮10日發布凱特王妃和3名子女合照，但各家媒體通訊社後續都以「照片遭到修圖重製」為由，紛紛撤照。（圖／翻攝自推特@KensingtonRoyal、美聯社，NOWnews組圖）
▲英國肯辛頓宮10日發布凱特王妃和3名子女合照，但各家媒體通訊社後續都以「照片遭到修圖重製」為由，紛紛撤照。（圖／翻攝自推特@KensingtonRoyal、美聯社，NOWnews組圖）

國際中心徐筱晴／綜合報導

英國王儲威廉的妻子、威爾斯王妃凱特（Kate）在今年1月無預警接受腹部手術後就一直神隱至今，引發外界對於他的健康狀況猜測。近來肯辛頓宮（Kensington Palace）趁著母親節發布凱特術後的首張官方照片，要藉此打破外界盛傳的陰謀論，沒想到這張照片隨後卻遭到多家媒體以「照片遭到修圖重製」為由，紛紛撤照。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合媒體報導，英國王儲與王妃官邸肯辛頓宮10日為了紀念英國母親節，發布了一張凱特的官方照片，其中可以看見，凱特身穿牛仔褲、毛衣和深色夾克，笑著坐在椅子上，她的3個孩子喬治王子（Prince George）、夏綠蒂公主（Princess Charlotte）和路易王子（Prince Louis）圍住她，表情看起來十分開心。

據報導，這張照片是由威廉王子所拍攝，地點位於溫莎城堡，在發布照片的同時，凱特王妃同時也在社群平台發文，感謝民眾過去2個月的善意祝福和支持，並祝大家母親節快樂。

照片曝光之後，雖然一度平息了外界先前對王室閉口不談凱特王妃病情的言論，沒想到就在當天晚上，包括《法新社》、《美聯社》在內的多家新聞機構後來因照片曾遭竄改的疑慮，撤下了這張照片。

《美聯社》指出，因為經過仔細審查後，發現發布照片的單位似乎對照片進行了曾加以修改，不符合美聯社的照片標準，「可以從照片見到，夏綠蒂公主左手的方向並不一致，我們認定相關照片並未達到本社合格照片的標準，因此決定下架照片。」

在《美聯社》撤掉相片之後，《路透》、《法新社》、蓋帝圖像（Getty Images）也陸續刪照。《法新社》表示，「肯辛頓宮今天發布有關凱特和孩子們的新聞資料被揭露曾遭修改，因此已從法新社系統撤下」，同時也不允許各單位以任何方式使用此照，「請各單位將照片從所有可見平台刪除，包括社群媒體。」

不過英國最大通訊社PA Media暫時沒有撤下照片。PA Media表示，王室定期透過他們發布官方訊息，目前尚未撤照，已聯繫肯辛頓宮就有關變造相片一事做出澄清。

在各家媒體撤照之後，由於正值週末假日，肯辛頓宮媒體辦公室迄今尚無回應。


凱特王妃術後首公開行程將去閱兵？英國陸軍發文後又刪文惹議

平息謠言？凱特王妃術後首次露面　現身母親座車副駕

凱特王妃手術後神隱至今！病情成謎　外媒曝或患「綠色癌症」

凱特王妃手術後零曝光！威廉臨時缺席活動謠言四起　英國王室澄清

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞