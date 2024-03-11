想闢謠卻掀疑雲！凱特王妃術後照遭指「被變造」　各媒體紛紛撤照

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據報導，這張照片是由威廉王子所拍攝，地點位於溫莎城堡，在發布照片的同時，凱特王妃同時也在社群平台發文，感謝民眾過去2個月的善意祝福和支持，並祝大家母親節快樂。
照片曝光之後，雖然一度平息了外界先前對王室閉口不談凱特王妃病情的言論，沒想到就在當天晚上，包括《法新社》、《美聯社》在內的多家新聞機構後來因照片曾遭竄改的疑慮，撤下了這張照片。
《美聯社》指出，因為經過仔細審查後，發現發布照片的單位似乎對照片進行了曾加以修改，不符合美聯社的照片標準，「可以從照片見到，夏綠蒂公主左手的方向並不一致，我們認定相關照片並未達到本社合格照片的標準，因此決定下架照片。」
在《美聯社》撤掉相片之後，《路透》、《法新社》、蓋帝圖像（Getty Images）也陸續刪照。《法新社》表示，「肯辛頓宮今天發布有關凱特和孩子們的新聞資料被揭露曾遭修改，因此已從法新社系統撤下」，同時也不允許各單位以任何方式使用此照，「請各單位將照片從所有可見平台刪除，包括社群媒體。」
不過英國最大通訊社PA Media暫時沒有撤下照片。PA Media表示，王室定期透過他們發布官方訊息，目前尚未撤照，已聯繫肯辛頓宮就有關變造相片一事做出澄清。
在各家媒體撤照之後，由於正值週末假日，肯辛頓宮媒體辦公室迄今尚無回應。