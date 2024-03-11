蘇丹紅風暴！高市續追3家進貨下游廠商 1業者進貨150公斤竟完售
蘇丹紅風暴持續延燒，高雄市衛生局今（11）日持續稽查，並針對10日公布「津棧國際貿易有限公司」輸入及製售產品檢出含蘇丹紅成分（有效日期1150503、1150506），其所輸入的鼎記國際食品公司進貨150公斤，已全數零售給攤商，現場無庫存，截至目前已回收25.8公斤；品領進貨420公斤，現場剩餘82.5公斤全數下架；宏信食品行多次進貨共364公斤（含有效日期11505003及其他批號），商品做成沙茶粉，零售給攤販餐飲業者，已售出246公斤，現場稽查共下架118公斤。
記者林莞茜／綜合報導
本（3）月1日，高雄地檢署與衛生局聯合調查物流、金流相關事證，發現津棧、佳廣、海順等關係企業存在錯綜複雜關係，鄰近兩個地址，總共一個地址是6家、另外一個地址是3家、海順與淞鋒則是另址設廠，以上在2月29日到3月1日衛生局與檢方就已初步掌握，並查扣相關事證及產品逐批釐清檢驗，截至目前為止依據調查確認之諸多違規事證，衛生局於3月8日起，已處分津棧等關係密切公司共11家停業6個月、累計罰款438萬元，同時廢止該11家公司食品業業務登記事項及食品業者登錄。