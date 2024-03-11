中部百貨業母親節檔期開打 廣三SOGO感謝祭打頭陣

我是廣告 請繼續往下閱讀
廣三SOGO店長尤榮川表示，看好疫後買氣回溫，感謝祭推出全館滿仟送佰及銀行滿額禮外，針對女仕趁母親節檔期囤貨的美妝保養品，備有優惠組逾十萬組外，包括雅詩蘭黛小棕瓶、蘭蔻極光水、SHISEIDO乳霜王、SKII青春露通通最低4折起，絕對是撿便宜的好時機。另名品珠寶及家電也推出強打優惠組合吸客，估計最高回饋高達19%。
此外，今年的全館感謝祭另有一大亮點，就是Smart APP全新升級，總計有七大功能全面更新，能讓消費者暢快購物即享回饋，不用再排隊兌換回禮。另首次註冊立即送紅利點數50點，活動期間推薦好友下載廣三SOGO APP， 即可有機會抽中紅利點數1萬點(視同現金5,000元)。
尤榮川特別推荐今年的來店禮，由甜蜜搖滾來店禮結合療癒系新星插畫「蜜可魯」獨家登場的有，「蜜可魯甜蜜花朵靠墊」限量1500份，「蜜可魯手提吸管保溫杯」限量1500份，「蜜可魯摺疊收納旅行袋」限量800份。此外，全檔持Smart APP單筆消費滿1000元，即可獲得「好禮大FUN送」抽獎序號，有機會獲得「前進花火節FUN煙火」與澎湖海悅飯店合作的VIP豪華海景套房或角窗海景雙床雙人房。另加碼抽bgreen 雙振幅垂直律動機DR2、Blueair 7440i 空氣清淨機等大獎！
配合感謝祭，廣三SOGO即日起至三月底，於12樓特賣場舉辦「泰道地！泰國物產展」，將展出空運來台的經典泰國零食「小老闆海苔」、「泰國牛奶片」、「泰國維他豆奶」，還有「大象啤酒」、「棉花糖粉紅泰奶」、「泰國限量版Pocky」等必買伴手禮及「彩虹皂」等老字號民生用品，讓消費者感受到泰滿足的購物旅程。