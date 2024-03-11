周思齊是花蓮之光！崇拜「萬人迷」王光輝　有機會在家鄉正式引退

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周思齊日前參加活動時提到，自己從2018年開始就想退了，那是他跟中信兄弟合約最後一年，但前一年球隊有「中信五虎將」事件，一次走了很多球員，面臨青黃不接，之後2019年彭政閔退休，球隊少了有經驗的學長帶，他持續待在球隊，一路打到今年，直到今年，也持續在討論退休的事。
周思齊在球隊中是「穩定」象徵，不但擔任指定打擊十分稱職，他上壘跟選球實力，也讓對手十分頭疼，尤其在2013年經典賽面對田中將大敲安，也一度讓中華隊有機會超前日本隊。
花蓮光復鄉、沒人不認識他
周思齊在花蓮就是「超級巨星」，所有打球的小孩都認識他，他也跟「東哥」黃忠義、「阿讓」鄭兆行、「火哥」張建銘等，都是花蓮出生的傳奇球星。
面對假球、寧願提前引退
周思齊提到自己在生涯中曾遇過打假球誘惑，但他堅決不肯打假球，受到黑道壓迫，他也曾說出「不然我引退」，不打球了，因為棒球是他的最愛，他沒辦法做出對不起棒球的事。
面對這些威逼利誘，周思齊曾在中職19年頒獎典禮真情流露，他曾表示，「從小時候棒球就是我的最愛，能進入職棒圈也是我夢想的實現，在職業的生涯的每一天，我都抱持著一份盡心盡力的心情，來面對我最愛的工作。也因此當很多的時候，外在的條件不能選擇也很難控制，但我一直告訴自己要堅持自己，不管環境如何，每場的比賽我都是全力以赴。所以得到這座獎項，對我來講意義非凡，不僅僅是對我成績上的肯定，也肯定了我對棒球的執著。今後我還是會秉持自己一貫的信念繼續努力，不會辜負任何支持我的一些球迷或者是我的家人，謝謝！」
周思齊邊哽咽邊唸出拿到最佳十人外野手的得獎感言後，他在兄弟象隊大放異彩，2010年他幫助兄弟拿到睽違已久的總冠軍，周思齊也在2012年單季打擊率高達3成65，拿到中職首座MVP，同時，他生涯也累積738場出賽，擊出1801支安打、144支全壘打、947分打點、生涯打擊率高達0.307，同時累積98次盜壘成功，僅差2次盜壘，就可以拿到「千安、百轟、百盜」的成績。
王光輝在2021年8月30日因肝癌過世，周思齊當時也十分難過不捨，因為是他十分喜愛的偶像，但他的生涯成績也超過王光輝，甚至周思齊也傳承真正的「兄弟精神」，把不放棄的態度傳承給隊長王威晨。
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