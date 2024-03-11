術後官方照疑修圖遭外媒下架！凱特王妃親上火線致歉：確實有調整
英國王儲威廉妻子、威爾斯王妃凱特（Kate）自宣布接受腹部手術後持續神隱，直到10日肯辛頓宮（Kensington Palace）才趁英國母親節公布其最新照片，試圖緩解外界擔憂其健康狀況的言論，然而這張照片卻被多家外媒與通訊社以「照片遭到修圖重製」為由撤照下架，而凱特王妃週一（11）也首度針對此事向外界發表道歉聲明。
國際中心楊智傑／綜合報導
近2個月未公開露面的英國威爾斯王妃（Princess of Wales）凱特於10日上午透過肯辛頓宮的官方「X」平台，發布自己和3個孩子的近照，畫面當中可以看到凱特穿著簡單的夾克與牛仔褲，而喬治王子（Prince George）、夏綠蒂公主（Princess Charlotte）和路易王子（Prince Louis）則站在媽媽身旁，畫面看起來相當溫馨。
不過這張照片很快就被指出有遭重新製圖修改過的疑慮，因此包含《法新社》、《美聯社》在內的多家新聞機構接連發表聲明，稱「不符合對照片刊登的標準」撤下照片，而根據《BBC》、《每日電訊報》報導，凱特稍早已透過社群媒體承認曾編輯該照片，並為造成的混淆致歉。
凱特王妃表示，自己對照片確實有進行「微幅調整」，並說他和夫婿威廉王子是希望提供一家人共度母親節的較非正式的照片，「像許多業餘攝影師一樣，我偶爾也會嘗試編輯照片。對於我們昨天分享的家庭照片造成的任何混亂，我想表示歉意。我希望所有人都度過了一個快樂的母親節。」