比特幣市值超越白銀！攀高至1.4兆美元 成全球第8大資產
比特幣11日盤中再度創下新高，使其市值揚升至1.41兆美元，超越白銀，成為全球市值第8大資產，若與世界上最有價值的財產——黃金相比，比特必須上漲超過10倍，才能超越。
記者鄭妤安／台北報導
比特幣近期迎來史上最關鍵的時刻，在飆漲一段時間後猛烈下殺，近日再度走升觸及7萬美元大關，綜合外媒報導，美國金融監理機構也核准券商推出比特幣現貨指數股票型基金（ETF），使大量資金湧入比特幣現貨ETF，加上英國金融行為監理總署（FCA）稱將開放金融機構推出比特幣相關的證券商品，激勵比特幣漲勢如虹，今（11）日盤中一度攀高至7.2萬美元。
比特幣市值排名中持續上升，根據外國網站Companies MarketCap的數據顯示，不久前比特幣市值才剛超越Meta，如今更升至約1.41兆美元，超越白銀的1.38兆美元，躋身全球市值第8大資產。
外媒CoinDesk表示，比特幣的下一個目標是全球第7大最有價值的資產，也就是Google母公司Alphabet，目前該公司市值約1.7兆美元，兩者差距不大。若將目光投向世界上最有價值的財產黃金（14.7兆美元市值），比特幣必須上漲10倍以上，才能超越，意即每顆比特幣價格超過72萬美元。