致敬浮世繪大師！「MANGA‧北齋‧漫畫」世界巡迴駁二登場
由高雄市政府文化局、日本國際交流基金會與日本台灣交流協會高雄事務所共同舉辦的「MANGA‧北齋‧漫畫—從現代漫畫看『北齋漫畫』」世界巡迴展，即日起至4月28日止，於駁二大義區動漫倉庫登場，展出日本江戶時期浮世繪大師葛飾北齋、歌川國芳等，及7位日本現代漫畫家致敬北齋共103件輸出作品。
記者黃文德／高雄報導
葛飾北齋(1760-1849年)是日本江戶時期最具創新精神的畫家之一，十九世紀後期，他的漫畫逐漸於歐洲和北美享有盛譽。這次展覽以現代日本漫畫的角度來探討與江戶時代「北齋漫畫」之間的相同、相異處，包含103件圖畫輸出分為四個部分「北齋漫畫–MANGA是戲謔畫嗎」、「名為北齋的角色」、「浮世繪中的漫畫，漫畫中的浮世繪」、「漫畫是參加型文化！」，以及由望月壽城、五十嵐大介等7位現代漫畫家致敬「北齋」、「北齋漫畫」的新作，透過展覽傳遞日本漫畫文化的魅力。
高市府文化局長王文翠表示，這次在駁二動漫倉庫所展出的「MANGA‧北齋‧漫畫」，是以日本現代漫畫向葛飾北齋致敬，葛飾北齋的浮世繪傳奇令人津津樂道，他的作品影響深遠，美國《生活》雜誌在2000年更將他列入「百位世界千禧名人」之一。而這次作為展覽主視覺的畫作「神奈川沖浪裏」舉世聞名，甚至被選為日本2024年新版一千日圓紙幣圖案。
「MANGA‧北齋‧漫畫—從現代漫畫看『北齋漫畫』」自2016年起，便於世界十多個國家巡迴展出，高雄駁二場自即日起至4月28日止，參觀者填寫活動問卷還能獲得限量小禮物，每日數量有限，送完為止，詳細展覽資訊請上駁二官網查詢。