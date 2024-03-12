NBA／湖人衝刺戰績利多！「薪水小偷」Gabe Vincent下週有望回歸
美國職籃NBA洛杉磯湖人隊後衛Gabe Vincent，休賽季與湖人簽下一份3年總價3300萬美元合約，但本賽季至今Vincent飽受膝蓋傷勢困擾，僅出賽5場比賽，上一場比賽Vincent出賽，要回溯到去年12月21日客場對陣公牛時，也讓不少湖人球迷將他冠上「薪水小偷」的稱號。但如今根據美媒消息，Gabe Vincent將有機會在下週迎來復出，對於湖人接下來將要衝刺戰績來說，會是一大利多。
記者陳品翔/綜合報導
根據《The Athletic》名記者Shams Charania在電視節目中提到湖人後衛Gabe Vincent的復健狀況，他表示Vincent將有機會在下週歸隊。「Gabe Vincent終於進入到恢復體能和加強球場訓練強度的階段，我被告知，他有機會在下週就能歸隊。湖人希望在這段期間內不要有變數，那一直是Vincent在復健過程中的問題，在他做膝蓋手術之前就是如此。
「在他做了膝蓋關節鏡手術之後，一直正努力加強訓練強度，希望能趕緊回到場上，同時以確保他在加速跑動和對抗訓練中，沒有痛感發生。因此，除非出現任何傷勢再度發生的情況，Gabe Vincent 將有機會在下週就能歸隊。」Shams Charania說到。
本賽季Gabe Vincent僅為湖人出賽5場，5場比賽場均得到5.4分、1籃板、3助攻，三分球合計是慘澹的17投2中，投籃命中率37.5%，三分命中率僅11.8%。他還沒能完全融入球隊體系，但若能在如今三月中旬復出，對於湖人隊的輪換仍有一定幫助，也增添更多爭冠本錢。
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