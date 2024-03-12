不只00940開募超夯！00939也創紀錄　都月月配有啥不一樣

00940吸金645億元！全台募集金曝　財經網美嘆：我們都金字塔底層

▲00940來勢洶洶，傳出募集第一天金額已突破645億元，直接跨越00939。（圖／Shutterstock）
▲00940來勢洶洶，傳出募集第一天金額已突破645億元，直接跨越00939。（圖／Shutterstock）

記者鄭妤安／台北報導

元大台灣價值高息ETF（00940）昨（11）日開募，因主打高息、月月配與10元發行，因此自今年消息一出後就掀起熱議。這是一檔採用股神巴菲特價值投資理念的「交易所交易基金」，其主要目的是為投資者提供持續且可預測的現金流，而相對親民的價格也讓不少小資族投資有了多元的選擇。

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00940於昨日第一天開賣之後，不少人在線上申請都當機卡住，顯示熱度非常高，也有神人分享自己豪砸1000萬進場，讓大批網友驚呼連連。

高股息ETF近2年火熱，即便ETF成立規模最高記錄不斷創新高，都未超過200億，上周募集告一段落的統一台灣高息動能ETF（00939）成立規模直接上衝至531億元，刷新國內紀錄，豈料，00940來勢洶洶，傳出募集第一天金額已突破645億元，直接跨越00939。

財經網美胡采蘋於臉書發文表示，3月份先是中信上游半導體募了170億，爾後，統一投信高股息月配在完全沒人預料到的情況下募爆531億，據說連公司內部打賭最唬爛的同事也只猜了一半的數，她也曾在會員影片裡提過統一募個幾十過百也沒什麼問題。更加讓人驚呼的事，00940以必須贏的氣勢，一天就打破統一紀錄，以645億搶回王座，她大嘆「孩子，不是我在講，我覺得我們都金字塔底層。」

胡采蘋於貼文中統整各大券商在開募首日的申購金額，龍頭元大證申購金額貢獻427億元、協力的國泰證申購金額也高達57億，玉山證也接下30億元申購單；凱基證、群益金鼎證、元富證各接下20億至25億元不等的申購單；永豐金證、兆豐證申購金額也都超過10億以上；中國信託證券、台新證券、第一金證、合庫證、台銀證與元大銀行申購金額多在1億至8億元之間；大昌證約1億內；富邦證則因系統問題，無法統計數字。

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