NBA／勇士無緣迎回奪冠功臣！爵士「OPJ」宣布退役稱：身體不允許
曾在2022年幫助金州勇士拿下冠軍的功臣之一「OPJ」Otto Porter Jr.，在今（12）日宣布退休。根據相關媒體透露，現年30歲的他在近日遭到球隊猶他爵士裁掉，雖然先前有不少球迷喊話，希望「大帥」能夠重返勇士效力，不過Otto Porter Jr.在退休宣言中，表示因為身體不允許自己交出相應的表現，因此決定退休。
記者林之越/綜合報導
爵士隊官方發出的貼文中，Otto Porter Jr.表示：「過去的11年裡，我有機會實現了我的畢生夢想，那就是在NBA打球，而且甚至拿下NBA的總冠軍。」「但不幸的是，我的身體不再允許我表現出自己所期望的水準，所以我決定退休。」
在聯盟闖蕩11年的「OPJ」年僅30歲，在2013年以第一輪第3順位被華盛頓巫師選中，球員期間分別效力過巫師、芝加哥公牛、奧蘭多魔術、金州勇士還有多倫多暴龍等隊。
最為人稱道的，就是在2022賽季幫助金州勇士重新奪回總冠軍，當年隨著勇士奪冠時期，例行賽共出賽63場，場均上陣22.1分鐘，能拿下8.2分、5.7籃板、1.5助攻。
同時，他也是勇士總教練Steve Kerr相當喜愛的一名球員，原先被看好在爵士買斷後，或許勇士會對這位冠軍功臣出手，但如今Otto Porter Jr.因為傷勢影響，選擇自行退役。
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