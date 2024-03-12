驚！美國家庭聘保母照顧4娃 發現她竟是「另一州的逃犯」
想像一下，1個每天會出現在你家、與你的孩子相處好幾個小時，甚至能駕駛你的車輛，外出採買、接送小孩的保母，竟是其他地方跑來的通緝逃犯，是否令人感到「後怕」？美國北卡羅萊納州，近日就揭發一起離譜案例，1個家庭雇用1名來自紐約州的女性，照看家中4個年幼的孩子，後來卻被告知，保母是在紐約州行竊後逃去北卡，讓他們感到十分震驚。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據美媒《WKBW-TV》報導，來自加拿大安大略省的萊奧奇科（Leochko）家庭，不久前從多倫多搬到美國的北卡羅萊納州，有4個分別才7、6、5 、4歲的孩子，丈夫從網路上尋找保母，1位名叫諾布爾（Lisa Prynn-Noble）的女士前來應徵，夫妻只知道對方來自紐約州的水牛城，談起話來讓人感覺相當和善，實際雇用後，孩子們也相當喜歡她，堪稱是1位還不錯的保母。
萊奧奇科先生表示，諾布爾在他們家工作時，從來不會要求給額外的錢，反而經常帶孩子出去玩，還會自掏腰包，買禮物送小孩們。直到上週五（8日），諾布爾帶著孩子們去圖書館，不久後他就接到電話，說他們的保母被捕了，至於孩子們則安然無恙。
報導指出，諾布爾的真名是威爾森（Julie Wilson），1位在紐約州提供聽力診斷及器材服務的醫生，尼爾森博士（Dr. Nelson）指控，威爾森擔任他的業務經理期間騙了他超過50萬美元。此外，威爾森還被控從托納萬達（Tonawanda）的聖阿米莉亞教堂（St. Amelia Church）盜竊近50萬美元。
威爾森目前仍被關押在北卡羅萊納州，後續可能會被帶回紐約州受審，萊奧奇科先生表示，雖然不得不尋找新保母，但幸好孩子們沒事，只是對這種狀況感到震驚：「表明這是多麼容易發生...與孩子們在一起對她（威爾森）來說可能是一個很好的掩護。」