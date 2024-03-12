影／喬丹「GOAT」寶座、詹皇難搶！Stephon Marbury：6-0不用討論

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這幾天Stephon Marbury上了Jamal Crawford的節目，兩人在問答中提到了許多關於「GOAT」的討論。Marbury表示在紐約哈林區出生的Kareem Abdul-Jabbar，是紐約史上最偉大的球員；已故球星「黑曼巴」Kobe Bryant，則是「第二個喬丹」；Allen Iverson則是Marbury認為他見過的6英尺以下（約182左右）的最佳後衛。
當然兩人也聊到了籃球史上最偉大的球員的問題，對此Marbury毫不猶豫直言：「不用討論，6-0（Stop playing. 6-0.）。」表達了自己對於喬丹的支持，後者曾經兩度完成3連霸，並且在總冠軍賽取得6勝0敗戰績。
在談到GOAT問題時，喬丹雖然不是贏得總冠軍數目最多的球員，但他在2次3連霸期間的統治力，以及只要進到總冠軍賽就沒輸過的全勝戰績，被認為是所有球員生涯中含金量最高的成就。
而LeBron James雖然近年陸續達成超越Jabbar成為NBA史上總得分王、成為史上第一位拿到「40000分、10000籃板、10000助攻」的球員，並且也取得了4座總冠軍、4座年度MVP和4座FMVP，但在生涯成就評比上，他仍被不少人認為距離喬丹有一段差距。