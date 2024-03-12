下一步選市長？傅崐萁：不會選新北市長、黨主席選舉「也不可能」
國民黨立法院黨團總召傅崐萁今（12）日接受廣播節目專訪，被問及是2026年是否參加競選縣市首長？傅崐萁直言，「不可能」，更強調「我不會選新北市長，我不可能選新北市長」，不只不會去選，還培養青年才俊，主持人追問是否會爭取「黨主席」？傅也強調，「這當然不可能」。
記者林怡昕／台北報導
傅崐萁今接受資深媒體人王淺秋《千秋萬事》專訪，他提及，很多對國民黨的好朋友就是希望台灣好、兩岸和平，這是他今天還在這邊的原因，不然他早就解甲歸田，現在每天起得比雞早，凌晨一時多才能睡，每天都是黑眼圈，處理的事情很多。國家在極權統治下，民進黨窮得只剩下錢，什麼都有，有側翼、網軍、綠媒、名嘴什麼都有，所以家徒四壁的國民黨，今天有的就是赤手空拳，跟願意拼戰的勇氣，希望可以導正國家，「這是我還在這裡的原因」
「我不會選新北市長，我不可能去選」，傅崐萁強調，他不只不會去，還會培養後進、青年才俊。
傅崐萁透露，2022縣市長選舉，他就負責國民黨選策會，當時跟國民黨黨主席朱立倫討論策略，就是決戰北台灣，因為中台灣盧秀燕夠強夠穩，而台北市是重中之重，一定要打民意最高的，所以當時就拍定決戰桃園，只要桃園能打贏，台北就過關、基隆就安定、宜蘭就不會感冒，當時他一切規劃、策略跟人選都很明確，竭盡所能輔選。
至於2026也這樣？不會下去選？傅崐萁隨即說，「不可能，以我的年紀就是把他們拉起來」，沒有2026就沒有2028，2028總統大選，國民黨就有很大機會，2026一定是重中之重。
「我也不會參與黨主席選舉」，傅崐萁再說，他以前都是做默默推手，只是從檯面下走到檯面上，他想讓兩岸和平，讓台灣回歸國泰民安、安居樂業。