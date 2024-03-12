日工廠現一排「黃色腳印」 廣島急尋「劇毒貓咪」：摸了恐失明
一間位於日本廣島的電鍍工廠，近來發現了一整排的黃色貓咪腳印，疑似是有野貓不慎掉入了工廠內的六價鉻藥劑槽，在逃離時留下了痕跡。由於六價鉻為有害物質，觸碰到可能會導致皮膚發炎甚至失明，因此地方政府緊急發出通知，呼籲民眾避免接觸這隻貓。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合日媒報導，位於廣島福山市的野村電鍍福山工廠員工在當地時間11日上午7時左右，於工廠內發現了一排黃色的貓咪腳印。緊急調閱監視器後發現，有一隻貓咪在前一天晚上9時左右闖入工廠後「光速」逃離，仔細看還能發現貓咪身體濕濕的，且留下了一排腳印。
因此廠方懷疑貓咪意外掉進了六價鉻的藥劑槽當中，全身都沾滿了紅褐色與黃色藥劑。據悉，該藥劑槽長寬各2公尺、深3.4公尺，並且有用布蓋住。
用來鍍在金屬物品上保護塗層的六價鉻呈現黃色與紅褐色，貓咪掉進六價鉻藥劑槽後，毛應該也遭到染色。儘管貓咪可能已經死亡，不過福山市政府在接獲廠方通報後，緊急發布聲明，呼籲民眾發現「外表顏色異常」的貓咪時，千萬不要輕易觸碰，以免接觸有害物質，必須盡快通知警察或相關單位。若不小心觸碰到貓咪，必須立刻使用大量的水沖洗。
由於六價鉻為有害物質，具有強酸性，一旦附著在皮膚上，恐將會引發炎症，不慎吸入體內的話，也有可能會造成呼吸系統疾病，甚至導致肺癌，如果觸摸過六價鉻之後再用手揉眼睛，甚至可能導致失明。目前當局尚未接獲有民眾健康受損的通報。