周思齊拒絕打假球！「一邊是錢、一邊是槍」　曾被黑道威脅生命

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42歲周思齊出生在花蓮光復鄉，是十分淳樸的小鎮，從光復車站到最熱鬧的地方，還有「國手街」，不少過去光復、太巴塱等當過國手的老球員，都是從這裡出來，周思齊也是一樣。
不過周思齊國小就讀光復國小、國中就讀光復國中，直到高中就讀高苑工商，他都不是最有天份的選手，跟過去同期的「天才」曹錦輝等相比，成績沒這樣亮眼，但是周思齊並未放棄，更是加倍苦練，他提到自己過去高中，也在夜間「加練」揮棒，為的就是要拚上「一隊」，以高苑工商校友陳子豪比喻，「高苑工商就像是棒球大聯盟的海堂高中一樣，人才很多。」
就讀輔大、追隨王光輝、陳義信腳步
周思齊沒有這樣的棒球天份可以直接挑戰海外，他選擇就讀輔仁大學，輔大棒球校友不少，尤其跟他一樣出身於花蓮的王光輝、陳義信等，都曾是「輔大人」，周思齊不但可以追隨這些前輩，也持續精進自己的棒球路。
中職在沒有二軍，加上球員有兵役問題下，當時的體委會（現體育署）也利用「代訓制度」，將國訓隊打散，讓各球團可挑選可用之兵，藉以觀察球員表現，並考慮是否留用，2003年代訓選秀會上，誠泰Cobras林恩宇被第一指名，第二指名為陳克帆，周思齊被第三指名挑中，第四指名為「大頭」黃仕豪（黃泰龍）。
天生英雄命！周思齊首次打擊就是安打
身為從花蓮來到台北打拚的孩子，周思齊在2005/08/13中職初登場，就對中信兄弟前身（兄弟象）的下勾投手吳俊億敲出二壘方向的幸運安打，周思齊也順利開啟職棒人生。
但是職棒簽賭，黑道脅迫的事件一直在中職時有所聞，2007年誠泰原本要賣給九禾集團，但轉賣事件未成功，最後2008年中華職棒大聯盟宣佈誠泰正式轉賣給賽亞科技，米迪亞冠名。
但這也開啟了球員的惡夢。
隊友被帶走、總教練冷凍，不配合無法先發
2008年誠泰轉賣米迪亞暴龍隊，當時就爆發「黑米事件」，周思齊等少數是唯一沒有涉案的球員。周思齊在回母校輔大演講中表示：「當時就是一邊是錢，一邊是槍，錢是厚到我從來沒看過，可能都會被受到誘惑那樣多，我第一次看到錢是用堆的。」
當時周思齊被脅迫要打假球，不然就會被黑道「處理」，但他說：「那我不打了，請放過我，我想回家。」
周思齊回憶道，當時真的已經萬念俱灰，還想說要去就業輔導中心詢問，找下一份工作，加上家境不寬裕，的確一度想放棄棒球。
黑米事件爆發、好友捲入假球案 周思齊痛哭重生
周思齊回憶過去假球賽事，「當時我們打98場，有大概70%的比賽都有問題，明明就可以接到的，就會覺得差很多。」
2008年10月米迪亞暴龍遭聯盟除名，周思齊於特別選秀會第三輪被兄弟象隊挑走，原本想說來到黃衫軍可以再起，但昔日好友曹錦輝在2009年被捲入「黑象事件」後也被中職永不錄用。
周思齊意識到這些問題一再影響他的棒球人生，也十分感嘆。而他也曾在中職19年頒獎典禮真情流露，當時痛哭，選擇「堅持自己」，也終於被媒體、球迷肯定。
周思齊的堅持開花結果，幫助兄弟奪冠
周思齊的上場時間越來越多，並且在2010年幫助兄弟象「從心開始」，當時在陳瑞振總教練接任下，順利拿到自2003年以來的隊史第7次總冠軍，周思齊的確成為球隊主力，他也在台灣大賽第四站，轟出逆轉3分砲奠定勝基，並且是在象迷最多的新莊球場拋下黃色勝利彩帶，終於讓他如願以償拿到職棒生涯首冠。
若沒有勇氣面對這些假球、金錢、威逼利誘的堅持，周思齊不會是現在的周思齊，也不會讓人在宣布引退後，還讓人十分感傷。
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