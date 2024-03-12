老家違建開拆了！黃國昌曝現場施工狀況問賴清德：賴皮寮哪時要拆

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黃國昌說，第二件事情，那棟30幾年的房子大概有10%是既存違建，新北市政府，只有通知他是既存違建，既然是違建，「我要整棟拆掉，就開始進入非常漫長申請程序，拆除執照、廢棄物處理計畫，到拆除計畫。」他曝自己在今年2月26日收到新北市政府的核准函，收到核准函以後，就開始找工人要進場，3月1日工人清理雜物，3月31日應該雜物可以清運完成。
黃國昌指出，整棟房子拆掉是很大的工程，歷經將近快要半年的行政程序，每一關他都按照法律規定，一步一步跟新北市政府申請。2月26拿到拆除計畫許可核准通知，3月1日就進場，如果有人認為說現在開始偷偷動工，「老實講他已經lag太久了，可能都存在資訊上的落差。」
黃國昌接著指出，「我說要拆就一定拆，而且我整棟拆，我依照法定程序拆我今天再利用這個記者會再問一次，賴清德副總統、總統當選人，你在萬里的賴皮聊什麼時候要拆？」可以賴著不拆嗎？這是總統要展現出來的格局嗎？「這是總統要教導全台灣人民，你要教導全台灣人民的是依法行政，還是綠色就是特權？」更值得關注的是後面這個問題。
黃國昌最後說，「至於我家的拆除進度，大家不用擔心，我已經答應了，一定會有人去做最完整紀錄，如果有人要躲在路邊、蹲在路邊拍的話，台灣是一個自由的社會，我也不會去阻止他。」