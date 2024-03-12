NBA／「三巨頭」合砍88分！Booker傷癒歸隊　太陽117：111退騎士

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本場比賽上半場騎士在靠著後衛Darius Garland獨得25分帶領之下，上半場結束幫助騎士取得70：63領先，易籃後雙方再戰，太陽開始反攻，Kevin Durant單節8投6中包括三分線上5投3中，單節豪取19分，也幫助太陽在第3節打出一波34:21攻勢，太陽反倒帶著8分領先進入決勝節。決勝節雙方你來我往，在比賽剩下51秒時，騎士一度追近至只剩2分差，不過接下來中鋒Jarrett Allen與Isaac Okoro連續發生失誤，也葬送大好逆轉機會，太陽在最後靠著Booker的2罰俱中鎖定勝局，終場就以6分差帶走勝利。
本場比賽Kevin Durant上場39分鐘，共26投14中，得到37分8籃板6助攻，這也是Durant連續第4場得分超過35分。賽後根據美媒統計，NBA史上35歲以上的球員，連續得超過35分以上最長的場次紀錄，目前由湖人「詹皇」LeBron James在2022賽季締造的5場領先，Kevin Durant 目前以連續4場緊追在後，接下來的比賽，KD也有望追平甚至超越LeBron的紀錄。
除了Kevin Durant有好表現，傷癒歸隊的Devin Booker本場比賽也攻下27分6籃板7助攻，Bradley Beal得到24分5籃板4助攻，Grayson Allen挹注14分。騎士方面Darius Garland攻下全隊最高30分5助攻，可惜淪為空砍，Caris LeVert 得到17分6籃板11助攻，Jarrett Allen 得到15分10籃板，Isaac Okoro貢獻13分。
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