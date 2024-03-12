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中市東協廣場夜店　台越合作開毒趴 扣226包毒品

▲警犬隊緝毒犬Uhoo於沙發之多處縫隙等不易察覺之處發現貓膩，進而指引員警起獲更多毒品（圖/記者鄧力軍翻攝）
▲警犬隊緝毒犬Uhoo於沙發之多處縫隙等不易察覺之處發現貓膩，進而指引員警起獲更多毒品（圖/記者鄧力軍翻攝）

記者鄧力軍/台中報導

臺中市東協廣場為中部最大的外籍移工休憩點，假日總吸引大量外籍移工至此從事休閒娛樂活動，然不法份子發覺有利可圖之商機並利用警方語言隔閡查緝不易，私下經營毒趴，第一分局警方蒐證多時，日前聯手移民署專勤隊及特勤、警犬隊等警力直搗毒窟，現場帶回越籍客人172名，其中高達33名是失聯移工，查扣愷他命122包、毒品咖啡包54包等相關贓證物。

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▲警方帶回越籍客人172名，其中高達33名是失聯移工，並查扣愷他命122包、毒品咖啡包54包等相關贓證物。(圖/記者鄧力軍翻攝)
▲警方帶回越籍客人172名，其中高達33名是失聯移工，並查扣愷他命122包、毒品咖啡包54包等相關贓證物。(圖/記者鄧力軍翻攝)
近期第一分局接獲線報指出，轄內有夜店經營外籍人士不法毒趴，藏身在昔日臺中市東協廣場大樓內，以合法掩護非法，除提供場所給外籍人士喝酒跳舞狂嗨外，還藏匿大量失聯移工在內消費，更販賣愷他命及咖啡包給客人助興，成為不法聚集大本營。經報請臺灣臺中地檢署(雲股)檢察官陳振義指揮偵辦並與臺中市政府警察局保安警察大隊特勤中隊、刑事警察大隊警犬隊及移民署專勤隊共同成立專案小組偵辦。


專案小組跟監蒐證發現，該場所實際經營人為杜姓台籍男子，為規避警方查緝，特製暗門、暗道等裝置，大樓通道動線奇特猶如迷宮，另經營模式僅供外籍人士入場消費，更透過時下最流行的社群直播吸引客人上門消費，並運用人脈背景結識孟姓越籍共犯打入外籍毒品圈擴大毒品市場。


在臺中地檢署檢察官陳振義指揮坐鎮下，調派上百名警力嚴密佈署，先完成包圍後，再突破重重關卡進入執行拘提、搜索，現場原有數百名外籍人士聚集狂歡，見警方包圍開啟燈光，尚不及反應，即遭到前來之優勢警力震懾，過程中，員警非但任何一個細節都不放過，更有警犬隊緝毒犬Uhoo於沙發之多處縫隙等不易察覺之處發現貓膩，進而指引員警起獲更多毒品，當場查獲愷他命122包、毒品咖啡包54包，帶回台籍男子杜男及越南籍孟男、員工阮男及現場越籍客人172名，其中高達33名是失聯移工，全案詢後移送臺灣臺中地檢署偵辦；另失聯移工部分解送移民署專勤隊處置。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

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