中市東協廣場夜店　台越合作開毒趴 扣226包毒品

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專案小組跟監蒐證發現，該場所實際經營人為杜姓台籍男子，為規避警方查緝，特製暗門、暗道等裝置，大樓通道動線奇特猶如迷宮，另經營模式僅供外籍人士入場消費，更透過時下最流行的社群直播吸引客人上門消費，並運用人脈背景結識孟姓越籍共犯打入外籍毒品圈擴大毒品市場。
在臺中地檢署檢察官陳振義指揮坐鎮下，調派上百名警力嚴密佈署，先完成包圍後，再突破重重關卡進入執行拘提、搜索，現場原有數百名外籍人士聚集狂歡，見警方包圍開啟燈光，尚不及反應，即遭到前來之優勢警力震懾，過程中，員警非但任何一個細節都不放過，更有警犬隊緝毒犬Uhoo於沙發之多處縫隙等不易察覺之處發現貓膩，進而指引員警起獲更多毒品，當場查獲愷他命122包、毒品咖啡包54包，帶回台籍男子杜男及越南籍孟男、員工阮男及現場越籍客人172名，其中高達33名是失聯移工，全案詢後移送臺灣臺中地檢署偵辦；另失聯移工部分解送移民署專勤隊處置。
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