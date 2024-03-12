蘇丹紅爆出人頭公司！經濟部：比對公司登記資料 、防堵危害食安
含致癌物「蘇丹紅」辣椒粉風暴持續延燒，更爆出業者以多家公司登記在同一個地址規避查核。對此，經濟部今（12）日表示將會配合衛福部，共同守護民眾食品安全，如衛福部於邊境查驗發現一家業者不合格，會將業者名單提供予經濟部，由經濟部於公司登記資料庫進行比對，若發現有負責人、登記地址相同的公司，會把所比對出來的公司清單提供給衛福部，由衛生食安稽查單位繼續對該等公司嚴加戒備查核，並請財政部加強邊境管控，以保障國人健康安全。
記者鄭妤安／台北報導
經濟部說明，公司設立登記必須將負責人、公司所在地等資料，提報給公司登記機關。民眾於同一地址申請二個以上的公司登記，公司法雖無禁止的規定，但須依據「公司登記辦法」，檢送該地址建物所有權人同意書及所有權證明文件供驗。因此，公司登記機關在辦理公司登記時，會對登記地址審慎審查。
此次蘇丹紅事件的業者存有多家公司登記在同一個地址，以及實際負責人以親友名義在台設立多家公司從事違法行為，經濟部已將相關資訊提供衛福部，供其加強查核。
經濟部也嚴正呼籲，業者合法取得公司登記，後續經營行為應符合食品安全等管理法規，不該以身試法，利用人頭公司，進行違反或規避管理法規的行為。