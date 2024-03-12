年輕人社宅入住率全國第一！盧秀燕：台中實施居住正義名列前茅
台中市社宅興辦、標售土地爭議近來成為火線話題，市長盧秀燕今天強調，台中市興建社宅數量與比例在六都排前段班，年輕人入住率更是全國第一名，未來將蓋到一萬戶以上。她自豪的說「台中實施居住正義名列前茅！」下一步將積極解決弱勢者、長者困擾，除了日前宣布的關懷戶居住年限延長至12年，接下來將協助長輩將現有舊宅包租代管，讓行動較不方便的長輩住進社宅、獲得更多照顧。
記者顏幸如／台中報導
台中市因上星期標售抵費地、捷運宅，市府被批評為「燕子不動產」。盧秀燕今（12）日在市政會議中表示，中央要求市府興建的6千戶社宅已達標，現在不是完工就是興建中，未來會蓋到1萬戶以上。
但是光求量還不夠，還要求質！今年市府已經修正社會住宅出租辦法，特別關照弱勢戶的居住正義，她表示全國的社宅依規定可居住6年，台中市讓關懷戶延長居住至12年，且可原屋續租減少搬家困擾，扶助他們的時間更長。
盧秀燕指出，台中市的社宅受到年輕化喜愛，年輕人入住比例是全國第一名，除了照顧年輕人、弱勢者，市府還要透過社宅解決長者的居住困擾。許多年長者雖有住宅，但舊公寓沒電梯，住在獨立平房和透天厝也無法自己維修水電。這些長者可將原屋透過政府包租代管的方式，取得租金收入、申請換住到有長者關懷據點的社會住宅，相關辦法已經進行修正，將於今年4月公布。